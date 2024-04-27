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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:05
yama написав: unicdima написав: yama написав:
Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.
Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.
Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.
Та не про свинцеві мова. LiFePo, або в гіршому випадку літій-іон. Свинцеві не мають адекватної ємності, а умовний ліф важив би тоді, як вагон потяга.
Так, екофлоу заряджається найшвидше. Блюєтті трохи довше, але не 4 години. EB70 ніби трохи більше 2 годин якщо геть сяде, але в мене такого не було.
Для гаджетів, ліхтариків і т п є кілька павербанок. Ще пара потужних павербанків, що здатні живити ноутбук, як додатковий бекап.
Я коли брав Блюетті (восени 2022), вибирав щось, що може ще потім стати в нагоді, оптимальне по ціна/якість ну і було доступне в тих умовах. Замовляв в Німеччині, і вийшло в принципі недорого, в Україні перекупи тоді продавали в рази дорожче. Ящик зручний і компактний і його цілком потім можна брати в поїздки в кемпінги чи на природу наприклад.
Для інету окремий безперебійник без подвійного перетворення, на ону і ровтер. Тягне майже дві доби.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:00
unicdima написав: Hotab написав:unicdima
, з банок електроавто
Якщо свинцеві, то там недовговічно.
Хоча може і справді може нам все це треба 1-2 зими. А там щось зміниться. Або нас тут не буде.
Свинцеві в електричках?)))) ну ти дав )))
тягові, а не такі що для ББЖ чи для стартерів авто-мото
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 27 кві, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:02
yama написав: unicdima написав: yama написав:
Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
Якщо грошей багато то можна й брендові іграшки як ото Фаселес рекламує.
Мені зробили простіше, з банок електроавто зробили батарею, до неї звичайний інвертор і зарядка. Тяне все.
Питання в тому скільки годин на добу буде електроенергія. Тобто чи встигнете ви зарядити всі свинцеві батареї Адже батарея заряджається током 1 /10 від ємкості, І потребує на повну зарядку приблизно 10 годин. Особливість цих всіх дорогих брендових іграшок в тому що там літій, або літій залізо фосфат, які дозволяють приймати в себе заряд із швидкістю рівною їхньої ємкості , тобто 1 кіловат літій-іонних батарей може їх віддати за 1 годину і зарядитися приблизно так само за 1 годину і тоді це буде Еко флоу, або щось з цього цінового діапазону , блю еті - наскільки я вивчав питання по форумах, більше розраховані на отримання електроенергії ,тобто на зарядку, від сонячних батарей і все би нічого тільки заряджаються вони 2 з половиною — 4 з половиною години, при тій самій ємкості, що їхні дорожчі аналоги. Ось така петрушка. Основне питання в тому чи буде світло 10 годин підряд щоб зарядити батарею свинцева кислотних акумуляторів, Або 3-4 години, щоб зарядити блю еті.
хто заважає диверсифікуватися: мати як LiOn як і свинцево-кислотні?
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:05
yama написав:
Хто що придбав із зарядних станцій ? Що порадите який у кого досвід ?
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