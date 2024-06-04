особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 чер, 2024 19:55
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
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