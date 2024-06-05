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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 04 чер, 2024 11:40
_Mykola_ написав:
По холодильнику, потужність джерела живлення повинна бути в десять разів більшою, холодильник 100Ват, тоді мінімум 1000Ват і з правильною синусоїдою, є два важливих параметри джерел живлення, це потужність і ємність.
особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 19:55
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
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2
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:46
yama написав:
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)
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1
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:51
Slon_Nosov написав: yama написав:
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів
, а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати
відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)
28 травня коштував 700 грн, зараз 1000
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