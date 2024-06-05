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_Mykola_ написав:По холодильнику, потужність джерела живлення повинна бути в десять разів більшою, холодильник 100Ват, тоді мінімум 1000Ват і з правильною синусоїдою, є два важливих параметри джерел живлення, це потужність і ємність.
особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно). В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору. Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
yama написав:За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)
yama написав:За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)
Slon_Nosov написав:Зараз всі почнуть піднімати ціни...
я думаю пик продаж павербанков был в 2022. С тех пор много кто хотел купил. А на низком спросе поднимать цену как выстрел в ногу. В 2022 я купил несколько аккумуляторных фонариков по 100 грн дешевле не было. Сейчас такие же по 50. Бери не хочу.