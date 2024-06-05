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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:По холодильнику, потужність джерела живлення повинна бути в десять разів більшою, холодильник 100Ват, тоді мінімум 1000Ват і з правильною синусоїдою, є два важливих параметри джерел живлення, це потужність і ємність.

особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:55

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).

З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:46

  yama написав:За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).

З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв


УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)


28 травня коштував 700 грн, зараз 1000
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:51

  Slon_Nosov написав:
  yama написав:За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).

З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв


УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)
28 травня коштував 700 грн, зараз 1000
:mrgreen: 8)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:51

  Slon_Nosov написав:28 травня коштував 700 грн, зараз 1000

https://www.ttt.ua/ua/shop/product/umb- ... hsQAvD_BwE
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:17

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:28 травня коштував 700 грн, зараз 1000

https://www.ttt.ua/ua/shop/product/umb- ... hsQAvD_BwE




Зображення


Зараз всі почнуть піднімати ціни...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:47

  Slon_Nosov написав:Зараз всі почнуть піднімати ціни...
я думаю пик продаж павербанков был в 2022. С тех пор много кто хотел купил. А на низком спросе поднимать цену как выстрел в ногу. В 2022 я купил несколько аккумуляторных фонариков по 100 грн дешевле не было. Сейчас такие же по 50. Бери не хочу.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/fona ... PTO4q.html

Рынок работает иначе. Если на что то спрос, этим сразу начинают торговать все и по мере насыщения цена идёт вниз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:57

  vitaliiangel написав:
  Slon_Nosov написав:Зараз всі почнуть піднімати ціни...
я думаю пик продаж павербанков был в 2022. С тех пор много кто хотел купил
самые дешевые уже и сдохли с 2022
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  #<1 ... 9101112
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