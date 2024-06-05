особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 04 чер, 2024 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
особисто для мене питання холодильника не критичне (зимою звісно).
В мене їх два то осінню/взимку один відключаю взагалі бо нема в ньому потреби. Кладовка цілком заміняє в холодну пору.
Це звісно при умові що є окремо морозильна камера
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 04 чер, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 чер, 2024 19:55
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).
З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяцяці два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:46
28 травня коштував 700 грн, зараз 1000
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:51
Додано: Сер 05 чер, 2024 12:51
Додано: Сер 05 чер, 2024 13:17
Зараз всі почнуть піднімати ціни...
Додано: Сер 05 чер, 2024 13:47
я думаю пик продаж павербанков был в 2022. С тех пор много кто хотел купил. А на низком спросе поднимать цену как выстрел в ногу. В 2022 я купил несколько аккумуляторных фонариков по 100 грн дешевле не было. Сейчас такие же по 50. Бери не хочу.
Рынок работает иначе. Если на что то спрос, этим сразу начинают торговать все и по мере насыщения цена идёт вниз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 13:57
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57
Уважність ? А що це ?
Беріть те саме від іншого бренду , підтримуйте українське , зроблено в китаї, але на замовлення українців -
Або відкрийте для себе сайти hotline.ua ek.ua
1)
2)
Де далі продають по 730 грн
На жаль такі повербанки із швидкістью заряджання і розряджання 18-22 Вт , будуть дуже довго заряджатися навіть від 18-22Вт сумісних зарядок, порахуйте повербанк має 74 Вт /18 = 4 години мінімум в теорії, на практиці близько 5 годин, при тому вам потрібно придбати окремо додаткову зарядку для повербанку , щоб коли буде е/е заряджати окремо смартфон та повербанк , не втрачаючи час . Оскільки дешеві повербанки мають швидкість заряджання в себе до 22 Вт і при цьому одночасно не вміють пропускаючи струм наскрізь через себе віддавати більше 10 Вт на підключений пристрій. Проста математика каже що з 22 Вт від зарядного на зарядку самого повербанка піде 12 Вт і ще 10 Вт наскрізь на зарядку смартфона. Тому смартфон і повербанк треба заряджати окремо окремими зарядками. Відповідно якщо у вас більш менш сучасний телефон якій вміє/здатен приймати ( підтримує протоколи зарядки) 18-22 Вт і більше доцільно придбати повербанк що здатен заряджати його більшою потужністю і швидше . Також куди практичніше зарядити повербанк за 2 години , тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них , навіть якщо телефон не підтримує швидку зарядку , такий повербанк зможе заряджатися швидко сам і при цьому одночасно наскрізь заряджати ваш смартфон , а ви зможете обійтись одним потужним зарядним пристроєм. Хоча всерівно чи всеодно (?) рекомендую заряджати їх окремо , окремими зарядними пристроями , відповідної потужності
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