Додано: Сер 05 чер, 2024 16:57

Slon_Nosov написав: yama написав: За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).



З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій , через місяця два має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв За різними передбаченнями різних експертів , справжніх експертів , а не таких як тут на форумі, зимою електроенергія буде 4 — 8 годин на добу, в залежності від кількості москальських атак, і від регіону. Тож всі свої розрахунки проводьте з такої схеми що електроенергія буде наприклад 3 години вночі ( з 2до 5 ) 3 години в день ( з 14 до 17).З хороших новин : все що стосується теми електрогенергії : акумуляторів батарей та зарядних станцій ,має подешевшати відсотків на 15-20 ( це вже з врахуванням росту курсу на 10 відсотків), росто планують зняти мито 10% та пдв



УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN)



28 травня коштував 700 грн, зараз 1000 28 травня коштував 700 грн, зараз 1000

через місяця два





тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них

Уважність ? А що це ?Беріть те саме від іншого бренду , підтримуйте українське , зроблено в китаї, але на замовлення українців -Або відкрийте для себе сайти hotline.ua ek.ua1)2)Де далі продають по 730 грнНа жаль такі повербанки із швидкістью заряджання і розряджання 18-22 Вт , будуть дуже довго заряджатися навіть від 18-22Вт сумісних зарядок, порахуйте повербанк має 74 Вт /18 = 4 години мінімум в теорії, на практиці близько 5 годин, при тому вам потрібно придбати окремо додаткову зарядку для повербанку , щоб коли буде е/е заряджати окремо смартфон та повербанк , не втрачаючи час . Оскільки дешеві повербанки мають швидкість заряджання в себе до 22 Вт і при цьому одночасно не вміють пропускаючи струм наскрізь через себе віддавати більше 10 Вт на підключений пристрій. Проста математика каже що з 22 Вт від зарядного на зарядку самого повербанка піде 12 Вт і ще 10 Вт наскрізь на зарядку смартфона. Тому смартфон і повербанк треба заряджати окремо окремими зарядками. Відповідно якщо у вас більш менш сучасний телефон якій вміє/здатен приймати ( підтримує протоколи зарядки) 18-22 Вт і більше доцільно придбати повербанк що здатен заряджати його більшою потужністю і швидше . Також куди практичніше зарядити повербанк за 2 години ,, навіть якщо телефон не підтримує швидку зарядку , такий повербанк зможе заряджатися швидко сам і при цьому одночасно наскрізь заряджати ваш смартфон , а ви зможете обійтись одним потужним зарядним пристроєм. Хоча всерівно чи всеодно (?) рекомендую заряджати їх окремо , окремими зарядними пристроями , відповідної потужності