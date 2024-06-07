Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
flysoulfly написав:самые дешевые уже и сдохли с 2022
у меня дробак 2019 года ЧЕСТНЫХ 8Ач (замерял током разрядки 1А). Не сдох. Скажу больше владею э.самокатом с 2020г. Пробег 3500+ км. Емкость акб 97% от первоначальной. Условия жесткие - вес самоката 16кг + мой 85кг, медленнее 30км/ч летом я не езжу. Зимой 20км/ч. С чего дохнуть павербанку работающему в куда более тепличных условиях? дохнут на которых написано 10Ач а по факту 1-3, наверное из за низкого качества батарей.
то что там 97% за 4 года не значит что он проживёт ещё 132 года(исходя из вашей формулы)....обычно акумы умирают резко...это как електрокары-берёшь её там батарея чуть ли не 100% за 5 лет в европе а потом через три года бац и в торбе