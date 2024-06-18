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flysoulfly написав:самые дешевые уже и сдохли с 2022
у меня дробак 2019 года ЧЕСТНЫХ 8Ач (замерял током разрядки 1А). Не сдох. Скажу больше владею э.самокатом с 2020г. Пробег 3500+ км. Емкость акб 97% от первоначальной. Условия жесткие - вес самоката 16кг + мой 85кг, медленнее 30км/ч летом я не езжу. Зимой 20км/ч. С чего дохнуть павербанку работающему в куда более тепличных условиях? дохнут на которых написано 10Ач а по факту 1-3, наверное из за низкого качества батарей.
то что там 97% за 4 года не значит что он проживёт ещё 132 года(исходя из вашей формулы)....обычно акумы умирают резко...это как електрокары-берёшь её там батарея чуть ли не 100% за 5 лет в европе а потом через три года бац и в торбе
Slon_Nosov написав:Я зараз інвестую в 12V 280Ah LiFePO4 Batterie, з інвертором, кожен робить свій вибір.
Через місяць буде дешевше, плюс це для приватного будинку? Там 12В такої потужності набирають в кілька штук. В квартиру 24В або ще краще 48В - інвертор тихіше і менше гріється, тонші дроти.
Дякую, мені для квартири, 12-вольт як більш універсальний, для всіяких автомобільних девайсів без зміни напруги та інші приладів з невеликим спожианням. Для будинку дійсно краще 24В, або ще краще 48В, повністью підтримаю + сонячна панель.
Що до жовтого металу, працьюють (або працьювали до 2022) в обидві сторони:
yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них
На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них
На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?