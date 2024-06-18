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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:44

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:самые дешевые уже и сдохли с 2022
у меня дробак 2019 года ЧЕСТНЫХ 8Ач (замерял током разрядки 1А). Не сдох. Скажу больше владею э.самокатом с 2020г. Пробег 3500+ км. Емкость акб 97% от первоначальной. Условия жесткие - вес самоката 16кг + мой 85кг, медленнее 30км/ч летом я не езжу. Зимой 20км/ч. С чего дохнуть павербанку работающему в куда более тепличных условиях? дохнут на которых написано 10Ач а по факту 1-3, наверное из за низкого качества батарей.

то что там 97% за 4 года не значит что он проживёт ещё 132 года(исходя из вашей формулы)....обычно акумы умирают резко...это как електрокары-берёшь её там батарея чуть ли не 100% за 5 лет в европе а потом через три года бац и в торбе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:33

Огляд 2кВт-них станцій

Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:03

что будет с электросамокатом через 30 тыс км



кому лень смотреть целый видос вот скрин состояния батареи. всего 844 цикла полных заряд/разряд ну и всё остальное

Зображення

с 15300мАч осталось 12852мАч

но суть в другом. В этом самокате (а также в сяоми про) нормальная батарея. Есть десятки копий с другими батареями которые полностью дохнут уже к 3000 км. Вот такой разброс по 18650
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:18

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:35

  Slon_Nosov написав:Я зараз інвестую в 12V 280Ah LiFePO4 Batterie, з інвертором, кожен робить свій вибір.

Через місяць буде дешевше, плюс це для приватного будинку? Там 12В такої потужності набирають в кілька штук. В квартиру 24В або ще краще 48В - інвертор тихіше і менше гріється, тонші дроти.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 10:49

  zerocool написав:
  Slon_Nosov написав:Я зараз інвестую в 12V 280Ah LiFePO4 Batterie, з інвертором, кожен робить свій вибір.

Через місяць буде дешевше, плюс це для приватного будинку? Там 12В такої потужності набирають в кілька штук. В квартиру 24В або ще краще 48В - інвертор тихіше і менше гріється, тонші дроти.


Дякую, мені для квартири, 12-вольт як більш універсальний, для всіяких автомобільних девайсів без зміни напруги та інші приладів з невеликим спожианням.
Для будинку дійсно краще 24В, або ще краще 48В, повністью підтримаю + сонячна панель.

Що до жовтого металу, працьюють (або працьювали до 2022) в обидві сторони:

https://industrialbank.ua/ua/private/ot ... ies#zoloto
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:44

Життя в холоді й темряві: Що чекає на українську енергосистему та чи будуть блекаути
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:50

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них

На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
Зображення
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:29

  moveton написав:
  yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них

На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
Зображення

у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Прохожий написав:у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?

Не знаю что это за преобразователь, но для GPON терминала, да. Для остальных потребителей отдельные акки на 100-150 Ач. А шо делать? Свет нынче выключают надолго, а включают наоборот.

Можно, конечно, прогрессивно и от 48 В запитывать, но боюсь, что терминалу поплохеет :oops: Поэтому пока только 12 В.
moveton
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