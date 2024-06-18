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Прохожий написав:у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?
Не знаю что это за преобразователь, но для GPON терминала, да. Для остальных потребителей отдельные акки на 100-150 Ач. А шо делать? Свет нынче выключают надолго, а включают наоборот.
оптика-витая пара хз что делать... ...но ваше решение ИМХО дорого, много аккумов и колхоза) у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура") "все просто"(с)
Прохожий написав:у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура") "все просто"(с)
Инвертор от аккумов у меня тоже есть для тех потребителей, которым подавай 220 В AC, но как-то обидно драгоценную аккумуляторную ёмкость изрядно терять на преобразовании 12 в 220 и назад. Поэтому такой отдельный пауэрбанк. Понятно, что дороже, чем без него, но статей при отключении света всякие роутеры и терминалы запитывать от пауэрбанка я видел много, а от инвертора даже не припомню, чтобы где-то советовали
Конечно, решение с единой линией тоже имеет право на существование, но оно больше для варианта, когда на аккумах нужно пересидеть 15 минут до включения генератора, а вот если много часов до следующего включения света, то моё для мелких девайсов на единицу выдаваемой энергии получается дешевле.
Кроме этого мне энергоавтоматика как раз в отношении этого терминала не подойдёт. Это моя запасная линия и я её подключаю далеко не каждое выключение света. Колхоз - не без этого. Так у нас и страна аграрная
Востаннє редагувалось moveton в Вів 18 чер, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них
На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
Якось дофіга ви на ону акум взяли В мене на 20А*год на ону і ровтер і це з головою