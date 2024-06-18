Додано: Вів 18 чер, 2024 22:07

Прохожий написав: у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")

"все просто"(с) у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")"все просто"(с)

Инвертор от аккумов у меня тоже есть для тех потребителей, которым подавай 220 В AC, но как-то обидно драгоценную аккумуляторную ёмкость изрядно терять на преобразовании 12 в 220 и назад. Поэтому такой отдельный пауэрбанк. Понятно, что дороже, чем без него, но статей при отключении света всякие роутеры и терминалы запитывать от пауэрбанка я видел много, а от инвертора даже не припомню, чтобы где-то советовалиКонечно, решение с единой линией тоже имеет право на существование, но оно больше для варианта, когда на аккумах нужно пересидеть 15 минут до включения генератора, а вот если много часов до следующего включения света, то моё для мелких девайсов на единицу выдаваемой энергии получается дешевле.Кроме этого мне энергоавтоматика как раз в отношении этого терминала не подойдёт. Это моя запасная линия и я её подключаю далеко не каждое выключение света. Колхоз - не без этого. Так у нас и страна аграрная