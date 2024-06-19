RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:47

  moveton написав:
  Прохожий написав:у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?

Не знаю что это за преобразователь, но для GPON терминала, да. Для остальных потребителей отдельные акки на 100-150 Ач. А шо делать? Свет нынче выключают надолго, а включают наоборот.

оптика-витая пара
хз что делать...
...но ваше решение ИМХО дорого, много аккумов и колхоза)
у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")
"все просто"(с)
Прохожий
 
Повідомлень: 13716
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:07

  Прохожий написав:у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")
"все просто"(с)

Инвертор от аккумов у меня тоже есть для тех потребителей, которым подавай 220 В AC, но как-то обидно драгоценную аккумуляторную ёмкость изрядно терять на преобразовании 12 в 220 и назад. Поэтому такой отдельный пауэрбанк. Понятно, что дороже, чем без него, но статей при отключении света всякие роутеры и терминалы запитывать от пауэрбанка я видел много, а от инвертора даже не припомню, чтобы где-то советовали :roll:

Конечно, решение с единой линией тоже имеет право на существование, но оно больше для варианта, когда на аккумах нужно пересидеть 15 минут до включения генератора, а вот если много часов до следующего включения света, то моё для мелких девайсов на единицу выдаваемой энергии получается дешевле.

Кроме этого мне энергоавтоматика как раз в отношении этого терминала не подойдёт. Это моя запасная линия и я её подключаю далеко не каждое выключение света. Колхоз - не без этого. Так у нас и страна аграрная :mrgreen:
Востаннє редагувалось moveton в Вів 18 чер, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:09

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них

На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
Зображення
Якось дофіга ви на ону акум взяли
В мене на 20А*год на ону і ровтер і це з головою
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34927
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7991 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:13

  Faceless написав:Якось дофіга ви на ону акум взяли
В мене на 20А*год на ону і ровтер і це з головою

Так запас, как говорится, карман не тянет 8) Вон, в топике написано: "Готуємося до найгіршого". Если на всю зиму свет отключат, то 20 Ач может и не хватить. Зато аккумы в хозяйстве унифицированы.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:52


vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:55

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:16

лучшее соотношение цена/качество

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23810
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1294)
19.06.2024 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.