Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48

ЛАД написав: P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали. P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали.

ЛАД написав: приносят деньги хозяину? Ему хватает? приносят деньги хозяину? Ему хватает?

ЛАД написав: приносят деньги хозяину? Ему хватает? приносят деньги хозяину? Ему хватает?

ЛАД написав: Если у него не будет прибыли, он закроется. Если у него не будет прибыли, он закроется.

я не покупал под сдачу, покупал под два своих бизнеса.что вы называете нулём? есть объективная стоимость денег - учётная ставка. Сейчас 13,5% . Текущая доходность аренды 8% По вашему это ноль, прибыль или убыток?Если исходить из принципада приносят, да хватает.Внешне может показаться что данный бизнес супердоходный. По факту нет. Потому что инфляцию никто не отменял. И за текущую цену аренды я могу купить топлива - в 2р меньше, э.энергии - в 3р меньше, овощей - в 4р меньше чем до войны.Если инфляция продолжится таким же темпом, а аренда останется на текущем уровне, когда нибудь я не смогу купить ни топлива ни оплатить э.энергию. Тогда ваш дискретный показательзагорится красным. А мой уже горит красным несмотря на то, что мне сегодня "хватает", по цифрам вижу, что завтра не хватит.кроме прибыли есть ещё постоянные клиенты и доля рынка. Прибыль делается легко дельтой цены покупки/продажи минус затраты. То есть чтобы из нуля получить прибыль, достаточно а)найти товар в закупке дешевле б) поднять цену продажи в) снизить затраты. А теперь скажите сколько надо времени и средств чтобы наработать хотя бы 100 постоянных клиентов или несколько % доли рынка?Открываете вы бизнес, например пиццерию. Перед вами 2 бизнес модели1. Работаете в ноль например год но нарабатываете базу постоянных клиентов, потом либо снижаете затраты либо повышаете цену и получаете прибыль2. сразу ставите ценник "как у всех", клиентам вы неинтересны (без вас пиццерий тоже хватало) . Постоянных клиентов мало. На бумаге вы работаете с прибылью. Закрываетесь от отсутствия клиентов.я знаю много кейсов когда работали в ноль или в минус, с тем расчётом чтобы когда то прибыль получить. Очень мало новых бизнесов с 1го месяца начнут генерировать прибыль. Разве что какие то дефициты продавать.Рынок не пустой и до вашего нового бизнеса покупатели как-то существовали. Чтобы заполучить постоянного покупателя вам нужно предложитьа) уникальный товар (очень сложно)б) уникальную цену (ниже всех)в) уникальную услугу (как правило затратно).Обычно предлагают самую низкую цену, это менее сложно чем уникальный товар и менее затратно, чем уникальная услуга. С самой низкой ценой работа выходит в ноль, но если появляются постоянные клиенты тогда такой бизнес имеет смысл.В маркетинге есть понятие стоимость лида/конверсии. Лид тот кто просто к вам зашёл, но ничего не купил, конверсия зашёл/купил. Работа в ноль может рассматриваться как покупка лидов и конверсий. Просто платите вы не маркетинговому агенству, а покупателю своей недополученной прибылью.