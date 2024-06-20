ЛАД написав:
P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали.
я не покупал под сдачу, покупал под два своих бизнеса.
что вы называете нулём? есть объективная стоимость денег - учётная ставка. Сейчас 13,5% . Текущая доходность аренды 8% По вашему это ноль, прибыль или убыток?
Если исходить из принципа
ЛАД написав:
приносят деньги хозяину? Ему хватает?
да приносят, да хватает.
Внешне может показаться что данный бизнес супердоходный. По факту нет. Потому что инфляцию никто не отменял. И за текущую цену аренды я могу купить топлива - в 2р меньше, э.энергии - в 3р меньше, овощей - в 4р меньше чем до войны.
Если инфляция продолжится таким же темпом, а аренда останется на текущем уровне, когда нибудь я не смогу купить ни топлива ни оплатить э.энергию. Тогда ваш дискретный показатель
ЛАД написав:
приносят деньги хозяину? Ему хватает?
загорится красным. А мой уже горит красным несмотря на то, что мне сегодня "хватает", по цифрам вижу, что завтра не хватит.
ЛАД написав:
Если у него не будет прибыли, он закроется.
кроме прибыли есть ещё постоянные клиенты и доля рынка. Прибыль делается легко дельтой цены покупки/продажи минус затраты. То есть чтобы из нуля получить прибыль, достаточно а)найти товар в закупке дешевле б) поднять цену продажи в) снизить затраты. А теперь скажите сколько надо времени и средств чтобы наработать хотя бы 100 постоянных клиентов или несколько % доли рынка?
Открываете вы бизнес, например пиццерию. Перед вами 2 бизнес модели
1. Работаете в ноль например год но нарабатываете базу постоянных клиентов, потом либо снижаете затраты либо повышаете цену и получаете прибыль
2. сразу ставите ценник "как у всех", клиентам вы неинтересны (без вас пиццерий тоже хватало) . Постоянных клиентов мало. На бумаге вы работаете с прибылью. Закрываетесь от отсутствия клиентов.
я знаю много кейсов когда работали в ноль или в минус, с тем расчётом чтобы когда то прибыль получить. Очень мало новых бизнесов с 1го месяца начнут генерировать прибыль. Разве что какие то дефициты продавать.
Рынок не пустой и до вашего нового бизнеса покупатели как-то существовали. Чтобы заполучить постоянного покупателя вам нужно предложить
а) уникальный товар (очень сложно)
б) уникальную цену (ниже всех)
в) уникальную услугу (как правило затратно).
Обычно предлагают самую низкую цену, это менее сложно чем уникальный товар и менее затратно, чем уникальная услуга. С самой низкой ценой работа выходит в ноль, но если появляются постоянные клиенты тогда такой бизнес имеет смысл.
В маркетинге есть понятие стоимость лида/конверсии. Лид тот кто просто к вам зашёл, но ничего не купил, конверсия зашёл/купил. Работа в ноль может рассматриваться как покупка лидов и конверсий. Просто платите вы не маркетинговому агенству, а покупателю своей недополученной прибылью.
ЛАД написав:
Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.
Или будете работать в минус?
продать можно только с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.
отсюда выбор
а) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток (например 1000грн в месяц)
б) продать зафиксировав ещё больший убыток например 50-100 тыс грн
в) работать в небольшой минус, хотя бы частично/полностью покрывая комуналку и амортизацию ремонта.
как видите, при отсутствии варианта работы "в плюс", небольшой минус - меньшее из всех зол, чтобы переждать этот период и когда нибудь продать по стоимости покупки или сдавать с прибылью. В большинстве случаев, такой момент наступает, потому что люди массово выходят из малодоходного актива и количество предложений (конкуренция) снижается.
ЛАД написав:
И тут вопрос, хватит ли у вас запаса прочности работать в 0 или, тем более, в минус. Не хватит - обанкротитесь.
бизнес это не эмоции а математика. Есть стоимость лида/конверсии. В бизнес плане нужно учитывать сколько вы готовы потратить на 10000 лидов и 1000 конверсий. В дальнейшем по мере роста узнаваемости вашего товара/услуги стоимость лида/конверсии будет снижаться и тогда откроется окно возможностей для получения прибыли. Кто не может это просчитать обычно закрывает бизнес зафиксировав убыток. Далеко не все бизнесы прибыльные. Кстати один из показателей эффективности - соотношение конверсия/лид. Сколько из общего числа посетителей сделают у вас покупку. 2й показатель не менее важный - средний чек.
ЛАД написав:
в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус.
что в случае аренды считаете минусом вы? я вас спросил ранее, вы не ответили.
Для меня "ноль" это доходность 13% годовых - текущая учётная ставка НБУ. Мои активы должны приносить мне 13% годовых, если меньше это минус. К 13% нужно добавить амортизацию и мою прибыль.
как сейчас можно сдавать квартиры с 13% доходности я не знаю. То что я считал в последний раз было 7-8% то есть минус 5% к учётной ставке + убыток от амортизации + недополученная прибыль. Вот это реальный минус.