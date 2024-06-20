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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:47

  moveton написав:
  Прохожий написав:у вас аккум 100Ач выступает в роли источника питания для интернет преобразователя?

Не знаю что это за преобразователь, но для GPON терминала, да. Для остальных потребителей отдельные акки на 100-150 Ач. А шо делать? Свет нынче выключают надолго, а включают наоборот.

оптика-витая пара
хз что делать...
...но ваше решение ИМХО дорого, много аккумов и колхоза)
у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")
"все просто"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:07

  Прохожий написав:у меня аналог "модной зарядной станции" собранный из инвертора и 2х аккумов по 200Ач который во время отсутствия э/энергии автоматически подключается к выделенной линии бесперебойного питания на которой висит вся моя "критическая инфраструктура")
"все просто"(с)

Инвертор от аккумов у меня тоже есть для тех потребителей, которым подавай 220 В AC, но как-то обидно драгоценную аккумуляторную ёмкость изрядно терять на преобразовании 12 в 220 и назад. Поэтому такой отдельный пауэрбанк. Понятно, что дороже, чем без него, но статей при отключении света всякие роутеры и терминалы запитывать от пауэрбанка я видел много, а от инвертора даже не припомню, чтобы где-то советовали :roll:

Конечно, решение с единой линией тоже имеет право на существование, но оно больше для варианта, когда на аккумах нужно пересидеть 15 минут до включения генератора, а вот если много часов до следующего включения света, то моё для мелких девайсов на единицу выдаваемой энергии получается дешевле.

Кроме этого мне энергоавтоматика как раз в отношении этого терминала не подойдёт. Это моя запасная линия и я её подключаю далеко не каждое выключение света. Колхоз - не без этого. Так у нас и страна аграрная :mrgreen:
Востаннє редагувалось moveton в Вів 18 чер, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:09

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  yama написав:тому рекомендую купувати повербанки із потужністью зарядки розрядки 65 Вт і більше та відповідні зарядні пристрої до них

На 65 Вт при коротких включениях света зарядить банку не успеть. Поэтому сильно больше. Мой выбор: заряд банки на каждый мелкий девайс на 1200 Вт. Пока хватает, но кто знает. Вон тут уже говорят, что 12 В маловато, надо в 4 раза больше.
Зображення
Якось дофіга ви на ону акум взяли
В мене на 20А*год на ону і ровтер і це з головою
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:13

  Faceless написав:Якось дофіга ви на ону акум взяли
В мене на 20А*год на ону і ровтер і це з головою

Так запас, как говорится, карман не тянет 8) Вон, в топике написано: "Готуємося до найгіршого". Если на всю зиму свет отключат, то 20 Ач может и не хватить. Зато аккумы в хозяйстве унифицированы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:52


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:55

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:16

лучшее соотношение цена/качество

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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:48

  ЛАД написав:P.s. Вы наверняка не покупали бы квартиры под сдачу, если бы это было не выгодно (не рентабельно). Если бы сдача была в 0 или, тем более, в убыток, вы бы продали свои квартиры или вообще не покупали.
я не покупал под сдачу, покупал под два своих бизнеса.

что вы называете нулём? есть объективная стоимость денег - учётная ставка. Сейчас 13,5% . Текущая доходность аренды 8% По вашему это ноль, прибыль или убыток?

Если исходить из принципа
  ЛАД написав:приносят деньги хозяину? Ему хватает?
да приносят, да хватает.

Внешне может показаться что данный бизнес супердоходный. По факту нет. Потому что инфляцию никто не отменял. И за текущую цену аренды я могу купить топлива - в 2р меньше, э.энергии - в 3р меньше, овощей - в 4р меньше чем до войны.

Если инфляция продолжится таким же темпом, а аренда останется на текущем уровне, когда нибудь я не смогу купить ни топлива ни оплатить э.энергию. Тогда ваш дискретный показатель
  ЛАД написав:приносят деньги хозяину? Ему хватает?
загорится красным. А мой уже горит красным несмотря на то, что мне сегодня "хватает", по цифрам вижу, что завтра не хватит.

  ЛАД написав:Если у него не будет прибыли, он закроется.

кроме прибыли есть ещё постоянные клиенты и доля рынка. Прибыль делается легко дельтой цены покупки/продажи минус затраты. То есть чтобы из нуля получить прибыль, достаточно а)найти товар в закупке дешевле б) поднять цену продажи в) снизить затраты. А теперь скажите сколько надо времени и средств чтобы наработать хотя бы 100 постоянных клиентов или несколько % доли рынка?

Открываете вы бизнес, например пиццерию. Перед вами 2 бизнес модели
1. Работаете в ноль например год но нарабатываете базу постоянных клиентов, потом либо снижаете затраты либо повышаете цену и получаете прибыль
2. сразу ставите ценник "как у всех", клиентам вы неинтересны (без вас пиццерий тоже хватало) . Постоянных клиентов мало. На бумаге вы работаете с прибылью. Закрываетесь от отсутствия клиентов.

я знаю много кейсов когда работали в ноль или в минус, с тем расчётом чтобы когда то прибыль получить. Очень мало новых бизнесов с 1го месяца начнут генерировать прибыль. Разве что какие то дефициты продавать.

Рынок не пустой и до вашего нового бизнеса покупатели как-то существовали. Чтобы заполучить постоянного покупателя вам нужно предложить

а) уникальный товар (очень сложно)
б) уникальную цену (ниже всех)
в) уникальную услугу (как правило затратно).

Обычно предлагают самую низкую цену, это менее сложно чем уникальный товар и менее затратно, чем уникальная услуга. С самой низкой ценой работа выходит в ноль, но если появляются постоянные клиенты тогда такой бизнес имеет смысл.

В маркетинге есть понятие стоимость лида/конверсии. Лид тот кто просто к вам зашёл, но ничего не купил, конверсия зашёл/купил. Работа в ноль может рассматриваться как покупка лидов и конверсий. Просто платите вы не маркетинговому агенству, а покупателю своей недополученной прибылью.

  ЛАД написав:Если так случится, то вы поспешите продать эти квартиры.
Или будете работать в минус?
продать можно только с большим дисконтом, есть линейная зависимость между доходностью актива и его стоимостью. Когда актив генерировал 12% то и стоил он дороже.

отсюда выбор
а) ничего не делать и самому платить комуналку, фиксируя убыток (например 1000грн в месяц)
б) продать зафиксировав ещё больший убыток например 50-100 тыс грн
в) работать в небольшой минус, хотя бы частично/полностью покрывая комуналку и амортизацию ремонта.

как видите, при отсутствии варианта работы "в плюс", небольшой минус - меньшее из всех зол, чтобы переждать этот период и когда нибудь продать по стоимости покупки или сдавать с прибылью. В большинстве случаев, такой момент наступает, потому что люди массово выходят из малодоходного актива и количество предложений (конкуренция) снижается.

  ЛАД написав:И тут вопрос, хватит ли у вас запаса прочности работать в 0 или, тем более, в минус. Не хватит - обанкротитесь.
бизнес это не эмоции а математика. Есть стоимость лида/конверсии. В бизнес плане нужно учитывать сколько вы готовы потратить на 10000 лидов и 1000 конверсий. В дальнейшем по мере роста узнаваемости вашего товара/услуги стоимость лида/конверсии будет снижаться и тогда откроется окно возможностей для получения прибыли. Кто не может это просчитать обычно закрывает бизнес зафиксировав убыток. Далеко не все бизнесы прибыльные. Кстати один из показателей эффективности - соотношение конверсия/лид. Сколько из общего числа посетителей сделают у вас покупку. 2й показатель не менее важный - средний чек.

  ЛАД написав:в) опять же, в случае с квартирами вариант возможен. И даже не в минус.
что в случае аренды считаете минусом вы? я вас спросил ранее, вы не ответили.

Для меня "ноль" это доходность 13% годовых - текущая учётная ставка НБУ. Мои активы должны приносить мне 13% годовых, если меньше это минус. К 13% нужно добавить амортизацию и мою прибыль.

как сейчас можно сдавать квартиры с 13% доходности я не знаю. То что я считал в последний раз было 7-8% то есть минус 5% к учётной ставке + убыток от амортизации + недополученная прибыль. Вот это реальный минус.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 09:43

Минулу зиму поборов відключення шляхом підєднання до магазину як повербанк електромобіль...менінгітно , дорого , але працював...
Надіявся що вдасться домовитись з владою(жеками/конкурентами-великий магазин з вільним дахом) про те що встановлю СЕС - в Законах всі ЗА , в реалі дуля з маком
Пішов іншим шляхом
Зняв з однієї машини батарею в 40 квт*год яка доходила ресурс, замовив приблуду перетворювач з 400DC на 220 AC 50 гц потужністю в 8квт ...надіюсь зможу перебути...
На крайняк варіант з авто і приблудою..якщо треба буде дозарядити бо в районі не буде світла більше ніж 10 годин підряд - залишив.

До речі, питання до ЛАДа
От куди записувати цих додаткових 200 000 грн витрат?
З одного боку можна покласти на покупця( я ж для нього стараюсь)
З другого забрати з донатів ( якщо не піднімати покупцю)
З третього - зменшити з податків( якщо не використовувати перший і другий)
З четвертого - якщо я крім фінансових витрат роблю додаткову роботу, то за встановлення системи за 200 000 я можу собі виплатити додаткові кошти наприклад 40000...і вкласти їх в рахунок того що мені потім будуть ті чи інші платити?....

Так от це і є бізнес..

Людина заробляє 100 000 , живе за 30000 , а остальні 70000 роблять її БАГАТШОЮ десятки років+ дають людям робочі міся....але при цьому з точки зору люмпен-пенсіонера, який НІЧОГО не робить за 15000, цей дикий барига живе в 5 разів краще...

Чи не так?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 11:06

Скорректирую дискуссию.
Мерятся амперами АКБ сейчас это модно, а как быстро не убить аккумуляторы ИБП?
Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
Собственно вопрос- Кто то видел бюджетный ИБП с регулируемым отсечением по напряжению разряда АКБ?
ИБП для солнечных электростанций такими функциями обладают. Но это ж не бюджетно.
UA
 
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