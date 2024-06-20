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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24
UA написав:
Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
только когда всё в одном ломается, его ремонт может стоить больших денег и времени. В сборке "Отдельно зарядка, инвертор, аккумы" когда что то ломается вы быстро меняете поломанный компонент и работаете дальше.
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