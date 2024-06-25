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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24

  UA написав:Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
только когда всё в одном ломается, его ремонт может стоить больших денег и времени. В сборке "Отдельно зарядка, инвертор, аккумы" когда что то ломается вы быстро меняете поломанный компонент и работаете дальше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:16

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
только когда всё в одном ломается, его ремонт может стоить больших денег и времени. В сборке "Отдельно зарядка, инвертор, аккумы" когда что то ломается вы быстро меняете поломанный компонент и работаете дальше.

Поломается, возьмем следующий.
Чтобы не ломалось, учитываете коэффициент китайских ватов к европейским.
Иногда этот коэффициент равен 10
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:57

UA можете прокомментировать?
viewtopic.php?p=5739126#p5739126
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:33

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Це неможливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:48

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Я тут свой UPS APC хотел подремонтировать, так оказалось, что фирмы (поиск в интернете) либо отказались от предоставления таких услуг, либо не принимают в ремонт от простых людей, только от юридических лиц критической инфраструктуры. Знакомый сдал свой UPS в какую-то фирмочку, так говорит, там UPS-сов в ремонте лежат горы под потолок. Если кто-то знает фирму по ремонту, скиньте в личку пожалуйста контакты, заранее благодарю.
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