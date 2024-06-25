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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 11:24

  UA написав:Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
только когда всё в одном ломается, его ремонт может стоить больших денег и времени. В сборке "Отдельно зарядка, инвертор, аккумы" когда что то ломается вы быстро меняете поломанный компонент и работаете дальше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:16

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Отдельно зарядка, отдельно инвертор это какое то садо - мазо.
только когда всё в одном ломается, его ремонт может стоить больших денег и времени. В сборке "Отдельно зарядка, инвертор, аккумы" когда что то ломается вы быстро меняете поломанный компонент и работаете дальше.

Поломается, возьмем следующий.
Чтобы не ломалось, учитываете коэффициент китайских ватов к европейским.
Иногда этот коэффициент равен 10
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:57

UA можете прокомментировать?
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 15:33

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Це неможливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:48

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Я тут свой UPS APC хотел подремонтировать, так оказалось, что фирмы (поиск в интернете) либо отказались от предоставления таких услуг, либо не принимают в ремонт от простых людей, только от юридических лиц критической инфраструктуры. Знакомый сдал свой UPS в какую-то фирмочку, так говорит, там UPS-сов в ремонте лежат горы под потолок. Если кто-то знает фирму по ремонту, скиньте в личку пожалуйста контакты, заранее благодарю.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:39

  Примат написав:Я тут свой UPS APC хотел подремонтировать, так оказалось, что фирмы (поиск в интернете) либо отказались от предоставления таких услуг, либо не принимают в ремонт от простых людей, только от юридических лиц критической инфраструктуры. Знакомый сдал свой UPS в какую-то фирмочку, так говорит, там UPS-сов в ремонте лежат горы под потолок. Если кто-то знает фирму по ремонту, скиньте в личку пожалуйста контакты, заранее благодарю.

АРС не виправданно дорогі упс-и. Під них нема штатних замінних LiFePo4 батарей, а звичайні у режимі постійного заряду живуть рік-два і значно втрачають свою ємність, заміна коштує як космічний корабель. Можна знайти схожі за форм-фактором китайські АКБ і спробувати замінити.
Для життя краще купити інвертор з током заряда 20-30А та LiFePo4 батарею, а АРС забути як страшний сон.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:30

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:59

  vitaliiangel написав:UA можете прокомментировать?
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БУ lifepo4 на 24 вольта. Разбалансированые и утратившие значительную часть емкости Бу с соответствующий лотереей.
Вообще lifepo4 эффективный вариант, но с нюансами.
- Простыми автомобильными зарядками на 14,4-14,8 вольта их правильно не заражают (там алгоритм и напряжения немного иные, чем у свинца), но подорвать как Li-ion сложно.
- ИБП под них видел только гибриды под солнечные панели.
- ну и BMS нужно понимать какую и как.

Это конечно не Li-ion

Li-ion даже в сертифицированных EcoFlow взрываются часто.
LG Chem под водой горит.

Резюме Тем кто понимает что делает, можно.
Остальным китайский фонарик :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:06

  UA написав:Li-ion даже в сертифицированных EcoFlow взрываются часто.
если бы часто мы бы видели это по э.самокатам большинство из которых собрано из гавна и палок.
vitaliiangel
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