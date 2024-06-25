RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:07

  Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».

Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
UA
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:14

Поставил в дополнение к поликристаллическим солнечным панелям вертячек на 400 ват (при ветре 11 метров секунду)
Посмотрел среднюю скорость ветра в декабре в Киеве 2,5 мС.
Он стартует с 3,5 мс.
сегодня ничего не выдал, штиль.
Такая себе цяця в условиях Киева.
Работать будет 5-10 дней в месяц.
UA
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:15

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:
  Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».

Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000
Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34935
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7991 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:33

  Faceless написав:
UA написав:
  Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».

Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000
Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер

ємність 5кВт*год при с10 и просадке акб 50% это честных 400 вт на 5 часов.
А курку как в духовке зажарить?
UA
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:54

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  UA написав:А курку как в духовке зажарить?


какая еще курка...
речь про свет, холодильник, если не накружт людей на насосы для отопления, то час-второй погреть комнату кондиционером с потреблением 0.7 кВт
Hotab
 
Повідомлень: 12536
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:55

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Li-ion даже в сертифицированных EcoFlow взрываются часто.
если бы часто мы бы видели это по э.самокатам большинство из которых собрано из гавна и палок.

Производители говнокатов всё же что то просчитывают. Ну чтобы изделие до магазина доехало.
Найнбот любит даже зарядку в самокате размесить. Чтобы умельцы не пользовались левыми зарядками.
Граждане берут литийион и автозарядкой 14,7 - 16 ...
UA
 
Повідомлень: 8448
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.