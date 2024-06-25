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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 25 чер, 2024 20:07
Hotab написав:
Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 20:14
Поставил в дополнение к поликристаллическим солнечным панелям вертячек на 400 ват (при ветре 11 метров секунду)
Посмотрел среднюю скорость ветра в декабре в Киеве 2,5 мС.
Он стартует с 3,5 мс.
сегодня ничего не выдал, штиль.
Такая себе цяця в условиях Киева.
Работать будет 5-10 дней в месяц.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 20:15
UA написав: Hotab написав:
Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000
Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер
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Додано: Вів 25 чер, 2024 20:33
Faceless написав: UA написав: Hotab написав:
Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили.
Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000
Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер
ємність 5кВт*год при с10 и просадке акб 50% это честных 400 вт на 5 часов.
А курку как в духовке зажарить?
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Додано: Вів 25 чер, 2024 20:54
UA написав:
А курку как в духовке зажарить?
какая еще курка...
речь про свет, холодильник, если не накружт людей на насосы для отопления, то час-второй погреть комнату кондиционером с потреблением 0.7 кВт
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Hotab
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Додано: Вів 25 чер, 2024 20:55
vitaliiangel написав: UA написав:
Li-ion даже в сертифицированных EcoFlow взрываются часто.
если бы часто мы бы видели это по э.самокатам большинство из которых собрано из гавна и палок.
Производители говнокатов всё же что то просчитывают. Ну чтобы изделие до магазина доехало.
Найнбот любит даже зарядку в самокате размесить. Чтобы умельцы не пользовались левыми зарядками.
Граждане берут литийион и автозарядкой 14,7 - 16 ...
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Додано: Вів 25 чер, 2024 21:03
UA написав:
Найнбот любит даже зарядку в самокате размесить. Чтобы умельцы не пользовались левыми зарядками.
найнбот для меня коротыш, мой выбор сяоми про, у него длиннее дека. Ни разу не заряжал самокат вне дома. Один раз в поезде попытался от розетки над дверью купе.
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