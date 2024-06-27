Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили. Твой вертолет стоит дешевле.
Поставил в дополнение к поликристаллическим солнечным панелям вертячек на 400 ват (при ветре 11 метров секунду) Посмотрел среднюю скорость ветра в декабре в Киеве 2,5 мС. Он стартует с 3,5 мс. сегодня ничего не выдал, штиль. Такая себе цяця в условиях Киева. Работать будет 5-10 дней в месяц.
Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили. Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000 Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер
Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Хотабыч 5 кВт*год на выходе это нужен акум от 5000 (с10) до 10000 (с20) ампер. 12 вольт. Это чтоб все процессы правильно происходили. Твой вертолет стоит дешевле.
Та йому ж ємність 5кВт*год а не видавати 5кВт потужність. Грубо кажучи 400А*г якщо 12в хвате. Які 5000-10000 Якщо з "багатої сім'ї" це десь 4 кЄвро за рішення з коробки. Але точно не як гелікоптер
ємність 5кВт*год при с10 и просадке акб 50% это честных 400 вт на 5 часов. А курку как в духовке зажарить?
UA написав:Li-ion даже в сертифицированных EcoFlow взрываются часто.
если бы часто мы бы видели это по э.самокатам большинство из которых собрано из гавна и палок.
Производители говнокатов всё же что то просчитывают. Ну чтобы изделие до магазина доехало. Найнбот любит даже зарядку в самокате размесить. Чтобы умельцы не пользовались левыми зарядками. Граждане берут литийион и автозарядкой 14,7 - 16 ...
Hotab написав:Запропонуйте щось на 5 кВт*год для квартири. Не обовʼязково в моноблочному форм-факторі. Але обовʼязково з таким обвісом, щоб потрібно було якнайменше фізичних втручань непідготовленій людині у моменти вимикання і вмикання світла. Тобто або все автоматично, або просто на рівні «якщо світло потухло включи оце», «якщо зʼявилось - зроби оце».
Замовляли отакого типу валізки-акб в Китаї. На 6 квт*год. З доставкою та розтаможкою минулої зими вийшли приблизно по 100 тис.грн. Всередині LiPoFe4 акб+бмс. Мають дві розетки на 220в (можна або АС або ДС окремо запускати), 2 юсб, 12в, 24в, 48в. З недоліків саме цих пристроїв: блок живлення на 10А, з 20 або 30 заряджалися б значно жвавіше. А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться. Але загалом дуже крута штука, пів квартири можна приєднати.
Почему, например, 20.06 в 13 и 14 часов, цена электроэнергии на рынке была 8 копеек!!! за 1кВт-ч? Что никому не нужна электроэнергия, генерация работает бесплатно в ноль, зачем тогда отключают, если электроэнергия никому не нужна?
Такая ценная информация для хейта.
Я то понимаю причину, но привел пример для того, чтобы продемонстрировать, как можно манипулировать людьми, разгоняя "зраду" и т.п., озвучивая такие факты, типа электроэнергия по 8 копеек, в её продают населению по 4+ грн.
Востаннє редагувалось Примат в Чет 27 чер, 2024 10:47, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав: На 6 квт*год. З доставкою та розтаможкою минулої зими вийшли приблизно по 100 тис.грн. Всередині LiPoFe4 акб+бмс. Мають дві розетки на 220в (можна або АС або ДС окремо запускати), 2 юсб, 12в, 24в, 48в. З недоліків саме цих пристроїв: блок живлення на 10А, з 20 або 30 заряджалися б значно жвавіше. А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться. Але загалом дуже крута штука, пів квартири можна приєднати.
60 Ач сейчас это не о чем. Реально можно снимать 1713 ват (70% батареи + работа самого инвертора) Оптимальный ток зарядки для LiFePO4 20% от номинала 50% можно, но нежелательно. 3000 Втч/6000 Втч с полной емкости акб 2800 вт ну ну. Украинцы такие наивные Летуну нужно 3 шт 300 000