|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 27 чер, 2024 10:52
whois2010 написав:
А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться.
в ютубе есть масса видео, как можно решить эту проблему
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор