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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 27 чер, 2024 10:52
whois2010 написав:
А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться.
в ютубе есть масса видео, как можно решить эту проблему
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Додано: Чет 27 чер, 2024 11:31
UA написав: whois2010 написав:
На 6 квт*год. З доставкою та розтаможкою минулої зими вийшли приблизно по 100 тис.грн.
Всередині LiPoFe4 акб+бмс. Мають дві розетки на 220в (можна або АС або ДС окремо запускати), 2 юсб, 12в, 24в, 48в. З недоліків саме цих пристроїв: блок живлення на 10А, з 20 або 30 заряджалися б значно жвавіше. А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться. Але загалом дуже крута штука, пів квартири можна приєднати.
60 Ач сейчас это не о чем.
Я може не зрозуміло пишу. Навантаження 1кВт може працювати на цьому пристрої 6 годин
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