Додано: Чет 27 чер, 2024 13:24

UA написав: 60 Ач сейчас это не о чем.

Реально можно снимать 1713 ват (70% батареи + работа самого инвертора) 60 Ач сейчас это не о чем.Реально можно снимать 1713 ват (70% батареи + работа самого инвертора)

Да ладно. Зависит, конечно, что запитывать и сколько времени нужно проводить в автономе. Как по мне, 2880 Втч - это для квартиры прилично. У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают. А вся квартира с холодильником, бойлером и электрочайником за сутки в среднем 3.3 кВтч ест. Поскольку пока что свет редко отключают дольше, чем на 6 часов, а чайник я от аккумов не запитываю, реально хватает и 500 Втч ёмкости. Но без базара, если готовиться ко всей зиме без электричества, то 2880 Втч - это мелочи.А вообще агрегат за 100к грн (больше $2400 получается) мог бы 6 кВтч и отдавать. За аккумы на нужную ёмкость в неажитажное время $1500 даже дороговато. А за 900$ на всё остальное и уметь заряжаться хотя бы на 50А и кофе в постель приносить.