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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:52

  whois2010 написав: А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться.
в ютубе есть масса видео, как можно решить эту проблему
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:31

  UA написав:
  whois2010 написав: На 6 квт*год. З доставкою та розтаможкою минулої зими вийшли приблизно по 100 тис.грн.
Всередині LiPoFe4 акб+бмс. Мають дві розетки на 220в (можна або АС або ДС окремо запускати), 2 юсб, 12в, 24в, 48в. З недоліків саме цих пристроїв: блок живлення на 10А, з 20 або 30 заряджалися б значно жвавіше. А також нема "скрізного ноля", тож для двуконтурних котлів з контролем ноля не годиться. Але загалом дуже крута штука, пів квартири можна приєднати.

60 Ач сейчас это не о чем.

Я може не зрозуміло пишу. Навантаження 1кВт може працювати на цьому пристрої 6 годин
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:03

  whois2010 написав:Я може не зрозуміло пишу. Навантаження 1кВт може працювати на цьому пристрої 6 годин

Ещё и на выходе, а не ёмкость? :shock: Если верить характеристикам на той странице, то только, если таких три поставить. Может, конечно, и в характеристиках врут, начиная с массы. Потому, что одни только хорошие LiFePo4 аккумы, который после инвертора отдают 6 КВтч, весят 60 кг.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:24

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  UA написав:60 Ач сейчас это не о чем.
Реально можно снимать 1713 ват (70% батареи + работа самого инвертора)

Да ладно. Зависит, конечно, что запитывать и сколько времени нужно проводить в автономе. Как по мне, 2880 Втч - это для квартиры прилично. У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают. А вся квартира с холодильником, бойлером и электрочайником за сутки в среднем 3.3 кВтч ест. Поскольку пока что свет редко отключают дольше, чем на 6 часов, а чайник я от аккумов не запитываю, реально хватает и 500 Втч ёмкости. Но без базара, если готовиться ко всей зиме без электричества, то 2880 Втч - это мелочи.

А вообще агрегат за 100к грн (больше $2400 получается) мог бы 6 кВтч и отдавать. За аккумы на нужную ёмкость в неажитажное время $1500 даже дороговато. А за 900$ на всё остальное и уметь заряжаться хотя бы на 50А и кофе в постель приносить.
moveton
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