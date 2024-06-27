в ютубе есть масса видео, как можно решить эту проблему
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:52
Додано: Чет 27 чер, 2024 11:31
Я може не зрозуміло пишу. Навантаження 1кВт може працювати на цьому пристрої 6 годин
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:03
Ещё и на выходе, а не ёмкость? Если верить характеристикам на той странице, то только, если таких три поставить. Может, конечно, и в характеристиках врут, начиная с массы. Потому, что одни только хорошие LiFePo4 аккумы, который после инвертора отдают 6 КВтч, весят 60 кг.
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:24
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Да ладно. Зависит, конечно, что запитывать и сколько времени нужно проводить в автономе. Как по мне, 2880 Втч - это для квартиры прилично. У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают. А вся квартира с холодильником, бойлером и электрочайником за сутки в среднем 3.3 кВтч ест. Поскольку пока что свет редко отключают дольше, чем на 6 часов, а чайник я от аккумов не запитываю, реально хватает и 500 Втч ёмкости. Но без базара, если готовиться ко всей зиме без электричества, то 2880 Втч - это мелочи.
А вообще агрегат за 100к грн (больше $2400 получается) мог бы 6 кВтч и отдавать. За аккумы на нужную ёмкость в неажитажное время $1500 даже дороговато. А за 900$ на всё остальное и уметь заряжаться хотя бы на 50А и кофе в постель приносить.
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