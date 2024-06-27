Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг)
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:43
Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг)
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49
Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.
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