RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:43

  Faceless написав:
  UA написав:
  moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?

На 6 кВт*год автомобільних - то ціла кімната і під чверть тони ваги :mrgreen:

Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг)
UA
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49

  moveton написав:
  UA написав:
  moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?

Обычные бытовые бюджетные LiFePo4. VOLT, Jsdsolar.

Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.
UA
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6486)
27.06.2024 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.