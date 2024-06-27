RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:43

  Faceless написав:
  UA написав:
  moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?

На 6 кВт*год автомобільних - то ціла кімната і під чверть тони ваги :mrgreen:

Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг)
UA
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49

  moveton написав:
  UA написав:
  moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?

Обычные бытовые бюджетные LiFePo4. VOLT, Jsdsolar.

Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.
UA
 
Повідомлень: 8459
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:50

  UA написав:Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.

Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.

А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4606
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12297)
28.06.2024 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.