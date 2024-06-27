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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 15161718 Додано: Чет 27 чер, 2024 19:43 Faceless написав: UA написав: moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают. У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?

Автомобильные стартерные? А какой тип АКБ?Автомобильные стартерные?

На 6 кВт*год автомобільних - то ціла кімната і під чверть тони ваги На 6 кВт*год автомобільних - то ціла кімната і під чверть тони ваги

Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг) Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг) UA Повідомлень: 8459 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49 moveton написав: UA написав: moveton написав: У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают. У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.

А какой тип АКБ?

Автомобильные стартерные? А какой тип АКБ?Автомобильные стартерные?

Обычные бытовые бюджетные LiFePo4. VOLT, Jsdsolar. Обычные бытовые бюджетные LiFePo4. VOLT, Jsdsolar.

Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.

а может БУ элементы.

китайцы такое любят. Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.а может БУ элементы.китайцы такое любят. UA Повідомлень: 8459 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:50 UA написав: Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.

а может БУ элементы.

китайцы такое любят. Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.а может БУ элементы.китайцы такое любят.

Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.



А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка. Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка. moveton

Повідомлень: 4606 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 515 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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