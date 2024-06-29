Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:50

UA написав: Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.

а может БУ элементы.

китайцы такое любят. Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.а может БУ элементы.китайцы такое любят.

Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка.