|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:43
Faceless написав: UA написав: moveton написав:
У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.
А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?
На 6 кВт*год автомобільних - то ціла кімната і під чверть тони ваги
Три чуть подубитых автобусных по 235 А (по 60 кг)
-
UA
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1856 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:49
moveton написав: UA написав: moveton написав:
У меня акки на выходе инвертора дают 75% от заявленного номинала. 60% - это с акком обманывают.
А какой тип АКБ?
Автомобильные стартерные?
Обычные бытовые бюджетные LiFePo4. VOLT, Jsdsolar.
Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.
-
UA
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1856 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:50
UA написав:
Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет.
а может БУ элементы.
китайцы такое любят.
Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.
А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 29 чер, 2024 10:28
бюджетный бесперебойник для котла
про заводской брак
НЕ ПРАВИЛЬНИЙ Порядок включення може обернутись вигорянням вихідних транзисторів - китайці впаяли низькоякісні транзистори YH3205Z, які вигорають при неправильному включенні безперебійника
правильний
1. Підключаємо акум.
2. підключаємло навантаження.
3. Запускаємо ДБЖ синьою кнопкою, тобто стартуємо на акумі.
4. Вмикаємо вилку вмережу.
5. вмикаємо червону кнопку ВКЛ.
Оскільки дані ДЖБ чутливі до порядку включення, то є можливість досить просто захиститись віжд неправилтьного порядку включення, бо таке може статись навіть не з вини користувача.
Наприклад, дома нема нікого, акум сів, бо світло так і не подали. Отже ДБЖ вимкнувся по нижньому ліміту напруги,
Але, якщо подадуть електроенергію, то ДБЖ запуститься від мережі, а 12/220В перетворювач вимкнений. Отже, є ризик вигоряння трензисторів .
Уникнути неправильного пуску дуже просто, для цього треба пускатель на 20А з катушкою 220В.
Катушку вмикаємо на вихід інвертора, а мережу подаємо на вхід ДБЖ через контакти цього поускателя.
Таким чином, подача мережевої напруги через пускатель буде лише тоді, коли запущено 12/220В перетворювач.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23990
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 29 чер, 2024 20:16
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23990
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 29 чер, 2024 20:47
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23990
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2404 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|