Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
UA написав:Щадящий режим работы литийжелеза - розряд 70% от номинала ( может бмс отключает) + сам инвертор 10-15% на преобразование потребляет. а может БУ элементы. китайцы такое любят.
Я тоже до отключения, которое делает BMS. Не знаю какой там КПД инвертора, но по итогу получается 75% от номинальной ёмкости. Если меньше, значит такой акк. Вполне себе запросто, если производитель лития не доложил. Вон валяется OLPZ. Большущая коробка, якобы 12V 150 AH. По факту после инвертора чуть меньше 500 Ач было новый, а через год подключения к UPS, который в нём максимальный заряд поддерживал, ёмкость упала ещё в 20 раз. Причём оно бывает и от приличных производителей. Недавно Jsdsolar прислал 12V 150 AH с 390 Ач на выходе инвертора. Но за этот мне деньги вернули. Китайские акки бывают и нормальные, но покупать нужно у самих китайцев, а не у перекупов с OLX и под возможность возврата денег.
А вот как раз свинцовые в UPS по ресурсу вызывают только слёзы. По моим замерам даже на нагрузке в девятую часть от максимальной UPS давал меньше 40% от того, что на акках написано. Это на самых понтовых акках рынка.
НЕ ПРАВИЛЬНИЙ Порядок включення може обернутись вигорянням вихідних транзисторів - китайці впаяли низькоякісні транзистори YH3205Z, які вигорають при неправильному включенні безперебійника
правильний 1. Підключаємо акум. 2. підключаємло навантаження. 3. Запускаємо ДБЖ синьою кнопкою, тобто стартуємо на акумі. 4. Вмикаємо вилку вмережу. 5. вмикаємо червону кнопку ВКЛ.
Оскільки дані ДЖБ чутливі до порядку включення, то є можливість досить просто захиститись віжд неправилтьного порядку включення, бо таке може статись навіть не з вини користувача. Наприклад, дома нема нікого, акум сів, бо світло так і не подали. Отже ДБЖ вимкнувся по нижньому ліміту напруги, Але, якщо подадуть електроенергію, то ДБЖ запуститься від мережі, а 12/220В перетворювач вимкнений. Отже, є ризик вигоряння трензисторів . Уникнути неправильного пуску дуже просто, для цього треба пускатель на 20А з катушкою 220В. Катушку вмикаємо на вихід інвертора, а мережу подаємо на вхід ДБЖ через контакти цього поускателя. Таким чином, подача мережевої напруги через пускатель буде лише тоді, коли запущено 12/220В перетворювач.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 чер, 2024 22:02, всього редагувалось 3 разів.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
«Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко (міністр енергетики України, - ред.) звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні», – наголосив голова Спілки споживачів комунальних послуг.