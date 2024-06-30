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из пересмотренных роликов я сделал вывод, что емкость акб должна быть с запасом, во первых чтобы не разряжать их ниже 50%, во вторых чтобы игнорировать потери на преобразователе. Не совсем квартирный вариант выходит. Нужны подсобные помещения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Мало. У високочастотних інверторів більше 90%.
меня этот ипб заинтересовал возможностью отключения по достижении выбранного пользователем уровня напряжения на акб. Чтобы не просаживать их ниже 50%. Другие ипб отключаются автоматически, например когда на клеммах 10,5в что уже убийственно для акб.
Schmit написав:Мало. У високочастотних інверторів більше 90%.
меня этот ипб заинтересовал возможностью отключения по достижении выбранного пользователем уровня напряжения на акб. Чтобы не просаживать их ниже 50%. Другие ипб отключаются автоматически, например когда на клеммах 10,5в что уже убийственно для акб.
из пересмотренных роликов я сделал вывод, что емкость акб должна быть с запасом, во первых чтобы не разряжать их ниже 50%, во вторых чтобы игнорировать потери на преобразователе. Не совсем квартирный вариант выходит. Нужны подсобные помещения.
Навіть без роликів. 1) Свинцеві не варто повністю розряджати, це ніби відомо. 2) У свинцевих напруга падає пропорційно розряду, нижче певної напруги інвертор вже не витягуватиме 3) Інвертор має власне не дуже й мале споживання, що варто враховувати, коли оцінюєте реальну ємність системи 4) Більша ємність - більший допустимий струм зарядки. Єдиний варіант швидше заряджати без негативних наслідків для акумів - вважати, що "робоча" ємність менше. Умовно, ви для системи з розрахунку на 1 кВт*год берете акумів на 2, розряджаєте не більше, як до половини, і заряджається тоді воно вдвічі швидше, ніж якби використовувати акуми на 1 кВт*год. Це дуже спрощено, звісно. Відповідно, для більш-менш життєздатної системи беріть акумів мінімум вдвічі більше, ніж очікувана ємність системи.