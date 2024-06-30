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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:07

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уе
ИПБ 1квт viewtopic.php?p=5742706#p5742706
тяговый АКБ 100-300Ач viewtopic.php?p=5742651#p5742651
смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.

по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.

А холостий хід у цього ДБЖ який? У кіловатного аналога від LogicPower більше 4А - близько 50Вт - величезні втрати.

по памяти кпд 85%
https://rozetka.com.ua/ua/must_kd00ms00 ... teristics/

из пересмотренных роликов я сделал вывод, что емкость акб должна быть с запасом, во первых чтобы не разряжать их ниже 50%, во вторых чтобы игнорировать потери на преобразователе. Не совсем квартирный вариант выходит. Нужны подсобные помещения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 чер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:11

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уе
ИПБ 1квт viewtopic.php?p=5742706#p5742706
тяговый АКБ 100-300Ач viewtopic.php?p=5742651#p5742651
смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.

по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.

А холостий хід у цього ДБЖ який? У кіловатного аналога від LogicPower більше 4А - близько 50Вт - величезні втрати.

по памяти кпд 80%

Мало. У високочастотних інверторів більше 90%.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:17

  Schmit написав:Мало. У високочастотних інверторів більше 90%.
меня этот ипб заинтересовал возможностью отключения по достижении выбранного пользователем уровня напряжения на акб. Чтобы не просаживать их ниже 50%. Другие ипб отключаются автоматически, например когда на клеммах 10,5в что уже убийственно для акб.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:23

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Мало. У високочастотних інверторів більше 90%.
меня этот ипб заинтересовал возможностью отключения по достижении выбранного пользователем уровня напряжения на акб. Чтобы не просаживать их ниже 50%. Другие ипб отключаются автоматически, например когда на клеммах 10,5в что уже убийственно для акб.

Будь-який гібрид також має ці налаштування.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

vitaliiangel написав:
  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уе
ИПБ 1квт viewtopic.php?p=5742706#p5742706
тяговый АКБ 100-300Ач viewtopic.php?p=5742651#p5742651
смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.

по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.

А холостий хід у цього ДБЖ який? У кіловатного аналога від LogicPower більше 4А - близько 50Вт - величезні втрати.

по памяти кпд 85%
https://rozetka.com.ua/ua/must_kd00ms00 ... teristics/

из пересмотренных роликов я сделал вывод, что емкость акб должна быть с запасом, во первых чтобы не разряжать их ниже 50%, во вторых чтобы игнорировать потери на преобразователе. Не совсем квартирный вариант выходит. Нужны подсобные помещения.
Навіть без роликів.
1) Свинцеві не варто повністю розряджати, це ніби відомо.
2) У свинцевих напруга падає пропорційно розряду, нижче певної напруги інвертор вже не витягуватиме
3) Інвертор має власне не дуже й мале споживання, що варто враховувати, коли оцінюєте реальну ємність системи
4) Більша ємність - більший допустимий струм зарядки. Єдиний варіант швидше заряджати без негативних наслідків для акумів - вважати, що "робоча" ємність менше. Умовно, ви для системи з розрахунку на 1 кВт*год берете акумів на 2, розряджаєте не більше, як до половини, і заряджається тоді воно вдвічі швидше, ніж якби використовувати акуми на 1 кВт*год. Це дуже спрощено, звісно.
Відповідно, для більш-менш життєздатної системи беріть акумів мінімум вдвічі більше, ніж очікувана ємність системи.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:30

Faceless
Це все стосується і про лифепо? Чи лише автомобільні? Щоб мати вихлоп 5+ кВт*год, треба мати батарей на 10+?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:31

  Faceless написав:У свинцевих напруга падає пропорційно розряду, нижче певної напруги інвертор вже не витягуватиме

https://youtu.be/qwDMOLOOir8?si=RcitDwqUP9L5-8yE&t=1476 посмотрите буквально минуту на каком напряжении отключился ибп
  Faceless написав:Свинцеві не варто повністю розряджати, це ніби відомо.
есть кривая степень разряда и количество циклов. Про полностью речь вообще не идет даже 70-80% разряда для свинцовых уже много.
  Hotab написав:Faceless
Це все стосується і про лифепо? Чи лише автомобільні? Щоб мати вихлоп 5+ кВт*год, треба мати батарей на 10+?
литий можно разряжать на 80%
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Faceless
Це все стосується і про лифепо? Чи лише автомобільні? Щоб мати вихлоп 5+ кВт*год, треба мати батарей на 10+?
Ні, я ж написав, це про свинцеві, включно з гелевими і агм
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:44

vitaliiangel

литий можно разряжать на 80%


Тоді мабуть лише в його бік і треба дивитись.


Ні, я ж написав, це про свинцеві, включно з гелевими і агм


То відголоски страшилок від УА. Щось там бубонів, я його не дуже читаю, але відклалося.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:50

  Hotab написав:Тоді мабуть лише в його бік і треба дивитись.
к литию есть требования по заряду, от высокого тока батарея греется, надо охлаждать, нельзя заряжать свыше 4,2в. Если ибп это не умеет дополнительно нужен бмс.
vitaliiangel
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