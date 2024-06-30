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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:52

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:vitaliiangel

литий можно разряжать на 80%


Тоді мабуть лише в його бік і треба дивитись.


Ні, я ж написав, це про свинцеві, включно з гелевими і агм


То відголоски страшилок від УА. Щось там бубонів, я його не дуже читаю, але відклалося.
Я б рекомендував дивитися таки в сторону ліфепо. Вони варті своїх грошей (звісно, якщо не купувати імпульсивно на ажіотажі)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:56

Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:06

с Польши хорошо а гарантия? я без гарантий технику дороже 100уе не беру. сервисы завалены ноунейм самокатами с убитыми акб (реже электроникой). То же самое будет и с ибпшками. если акб меняются элементарно, то с электроникой не всё просто.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:11

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.

Акумуляторні батареї у НП чомусь у списку заборонених товарів. А от у Meest - можна.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

vitaliiangel написав:с Польши хорошо а гарантия? я без гарантий технику дороже 100уе не беру.
Я взагалі з Німеччини замовляв (і не окремо батареї, а станції), і формально гарантія є, але як нею скористатися в разі чого - те ще питання.
Але я легше до того відношуся. Це розхідник. Звісно, з гарантією краще, ніж без неї, але для мене це не стоп-фактор. Особливо, коли в Україні те саме коштувало більш, ніж вдвічі дорожче.
А гарантією на 100 доляровий товар я б точно не переймався. Є - чудово, нема - і фіг з ним
Faceless
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