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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 30 чер, 2024 13:52
Hotab написав:vitaliiangel
литий можно разряжать на 80%
Тоді мабуть лише в його бік і треба дивитись.
Ні, я ж написав, це про свинцеві, включно з гелевими і агм
То відголоски страшилок від УА. Щось там бубонів, я його не дуже читаю, але відклалося.
Я б рекомендував дивитися таки в сторону ліфепо. Вони варті своїх грошей (звісно, якщо не купувати імпульсивно на ажіотажі)
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Додано: Нед 30 чер, 2024 13:56
Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:02
Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:06
с Польши хорошо а гарантия? я без гарантий технику дороже 100уе не беру. сервисы завалены ноунейм самокатами с убитыми акб (реже электроникой). То же самое будет и с ибпшками. если акб меняются элементарно, то с электроникой не всё просто.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:11
Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.
Акумуляторні батареї у НП чомусь у списку заборонених товарів. А от у Meest - можна.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13
vitaliiangel написав:с Польши хорошо а гарантия? я без гарантий технику дороже 100уе не беру.
Я взагалі з Німеччини замовляв (і не окремо батареї, а станції), і формально гарантія є, але як нею скористатися в разі чого - те ще питання.
Але я легше до того відношуся. Це розхідник. Звісно, з гарантією краще, ніж без неї, але для мене це не стоп-фактор. Особливо, коли в Україні те саме коштувало більш, ніж вдвічі дорожче.
А гарантією на 100 доляровий товар я б точно не переймався. Є - чудово, нема - і фіг з ним
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:30
Faceless написав:
Але я легше до того відношуся. Це розхідник. Звісно, з гарантією краще, ніж без неї, але для мене це не стоп-фактор.
Тут мне припомнилось, что итальянскую линию должны были монтировать итальянцы) А теперь кот в мешке уже и не стоп фактор.
Я когда выбирал свой 1й самокат не поленился пошёл в сервис на оболонской набережной и всё спросил, что чаще всего ломается, есть ли запчасти. Много нового узнал. Запчасти есть на 2-3-4 бренда. Остальные если проблема с электроникой в ремонт не берут. По батареям ещё веселее, литий дорогой и написанная на этикетке ёмкость может сильно отличаться от фактической. Должно быть лицо которому можно это предъявить.
После 8 лет могу с уверенностью сказать, там где нет гарантии вам могут и песок в батареях продать. Почему нет, всё равно ж обратно не вернёте.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:37
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Але я легше до того відношуся. Це розхідник. Звісно, з гарантією краще, ніж без неї, але для мене це не стоп-фактор.
Тут мне припомнилось, что итальянскую линию должны были монтировать итальянцы) А теперь кот в мешке уже и не стоп фактор.
Я когда выбирал свой 1й самокат не поленился пошёл в сервис на оболонской набережной и всё спросил, что чаще всего ломается, есть ли запчасти. После 8 лет могу с уверенностью сказать, там где нет гарантии вам могут и песок в батареях продать. Почему нет, всё равно ж обратно не вернёте.
Це питання персональних гаджетів і не якихось захмарних капіталовкладень.
Це ж не автівку в салоні без гарантії купувати.
Яке вже тут порівняння з виробничою лінією? Сподіваюся то сарказм.
Самокат брав як умовно забавку. Гарантія була, але щоб цілі дослідження проводити - нє
Про пісок в павербанках з Алі чув неодноразово
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:46
Faceless написав:
Яке вже тут порівняння з виробничою лінією? Сподіваюся то сарказм.
наполовину сарказм. дело даже не в экономии на гарантии (за гарантию захотят денег). В случае поломки чтобы гаджет не превратился в кирпич, потому что нет мастеров/запчастей. Получается вместо одной проблемы (отключение света) надо решать уже две (ремонт ибп). Это моя точка зрения, никому не навязываю.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:52
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Яке вже тут порівняння з виробничою лінією? Сподіваюся то сарказм.
наполовину сарказм. дело даже не в экономии на гарантии (за гарантию захотят денег). В случае поломки чтобы гаджет не превратился в кирпич, потому что нет мастеров/запчастей. Получается вместо одной проблемы (отключение света) надо решать уже две (ремонт ибп). Это моя точка зрения, никому не навязываю.
Звісно мова не про те щоб обирати без гарантії бо так дешевше.
Мова про те, що купуючи, наприклад, у виробника на офсайті за кордоном, ви гарантію формально маєте, але у випадку чого скоріше за все доведеться пересилати прилад в іншу країну. А в дилерів в Україні - нема в наявності та/або в рази дорожче.
І звісно треба розуміти певні ризики, що раптом що - потрібно буде, скоріше за все, швидко купувати заміну.
Само собою, "економити", обираючи ноунейм без гарантії чи в сумнівного продавця - нерозумно
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