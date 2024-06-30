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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18

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60Ач... у сотрудника был на 20Ач примерно в 2р меньше

замеры с 6й минуты
vitaliiangel
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  #<1 ... 18192021
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