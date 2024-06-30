60Ач... в теории возможно туда влазит 21 банка 18650 по 3Ач
и весит он 1,2кг
замеры с 6й минуты
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18
УMБ Remax 60000 mAh Power Bank PD&QC3.0
60Ач... в теории возможно туда влазит 21 банка 18650 по 3Ач
и весит он 1,2кг
замеры с 6й минуты
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