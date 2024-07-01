60Ач... в теории возможно туда влазит 21 банка 18650 по 3Ач
и весит он 1,2кг
замеры с 6й минуты
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18
УMБ Remax 60000 mAh Power Bank PD&QC3.0
60Ач... в теории возможно туда влазит 21 банка 18650 по 3Ач
и весит он 1,2кг
замеры с 6й минуты
Додано: Пон 01 лип, 2024 20:40
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Я не технар, скажу відразу. Але чи не могла б держава реалізувати щось на зразок наступної схеми? Люди інвестують в акумулятори з інверторами, вночі заряджають їх в мережі (або вдень від сонячних панелей) і в часи пік повертають електроенергію в мережу по зворотньому лічильнику. Якщо не можливо технічно в будинку це реалізувати, то можливо навіть такі пункти "здачі електроенергії" побудувати по декілька шт на місто, чи не покращило б це ситуацію?
Додано: Пон 01 лип, 2024 21:04
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Економічно недоцільно
Крім того, за дефіциту потужностей генерації взагалі вже не стоїть питання акумуляції вночі і віддачі назад в мережу в пікові години. Як бачите, вимикають зараз і вдень і вночі
Додано: Пон 01 лип, 2024 21:09
Додано: Пон 01 лип, 2024 21:20
Додано: Пон 01 лип, 2024 21:35
Ну я знаю, що зелений тариф для домогосподарств (коли він ще функціонував більш-менш справно) посприяв значному зростанню генерації ее з сонячних панелей. Проте це лише для жителів сіл або приватних будинків було доступно. Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати. А будь-якому випадку видно, що русня не дасть полагодити великі ТЕС/ГЕС, тож якісь ідеї держава має втілювати в життя.
П.с. Я, наприклад, мрію побудувати (і дивлюся варіанти в цьому напрямку, бо є відвідна земля біля ліній електропередач) невеличку комерційну СЕС/ВЕС потужністю десь 100-200 кВт, якби держава гарантувала мені підключення до мережі і викуп ее. Але читаючи різні форуми, то все заточено на Ахметова і великих виробників
Додано: Пон 01 лип, 2024 21:41
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