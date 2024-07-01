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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:18

УMБ Remax 60000 mAh Power Bank PD&QC3.0
https://rozetka.com.ua/ua/416623911/p416623911/

60Ач... в теории возможно туда влазит 21 банка 18650 по 3Ач
и весит он 1,2кг

замеры с 6й минуты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:24

vitaliiangel
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 20:40

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Я не технар, скажу відразу. Але чи не могла б держава реалізувати щось на зразок наступної схеми? Люди інвестують в акумулятори з інверторами, вночі заряджають їх в мережі (або вдень від сонячних панелей) і в часи пік повертають електроенергію в мережу по зворотньому лічильнику. Якщо не можливо технічно в будинку це реалізувати, то можливо навіть такі пункти "здачі електроенергії" побудувати по декілька шт на місто, чи не покращило б це ситуацію?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:04

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

The_Rebel написав:Я не технар, скажу відразу. Але чи не могла б держава реалізувати щось на зразок наступної схеми? Люди інвестують в акумулятори з інверторами, вночі заряджають їх в мережі (або вдень від сонячних панелей) і в часи пік повертають електроенергію в мережу по зворотньому лічильнику. Якщо не можливо технічно в будинку це реалізувати, то можливо навіть такі пункти "здачі електроенергії" побудувати по декілька шт на місто, чи не покращило б це ситуацію?
Економічно недоцільно
Крім того, за дефіциту потужностей генерації взагалі вже не стоїть питання акумуляції вночі і віддачі назад в мережу в пікові години. Як бачите, вимикають зараз і вдень і вночі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:08

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:09

  Faceless написав:Як бачите, вимикають зараз і вдень і вночі
интересно кому не хватает энергии ночью?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:10

vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:20

  vitaliiangel написав:Зображення

Якраз на узбережжі Азовського моря і були в Україні великі потужності СЕС, які русня заграбастала. А ще там найсприятливіший регіон для ВЕС
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:35

  Faceless написав:
The_Rebel написав:Я не технар, скажу відразу. Але чи не могла б держава реалізувати щось на зразок наступної схеми? Люди інвестують в акумулятори з інверторами, вночі заряджають їх в мережі (або вдень від сонячних панелей) і в часи пік повертають електроенергію в мережу по зворотньому лічильнику. Якщо не можливо технічно в будинку це реалізувати, то можливо навіть такі пункти "здачі електроенергії" побудувати по декілька шт на місто, чи не покращило б це ситуацію?
Економічно недоцільно
Крім того, де дефіциту потужностей генерації взагалі вже не стоїть питання акумуляції вночі і віддачі назад в мережу в пікові години. Як бачите, вимикають зараз і вдень і вночі

Ну я знаю, що зелений тариф для домогосподарств (коли він ще функціонував більш-менш справно) посприяв значному зростанню генерації ее з сонячних панелей. Проте це лише для жителів сіл або приватних будинків було доступно. Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати. А будь-якому випадку видно, що русня не дасть полагодити великі ТЕС/ГЕС, тож якісь ідеї держава має втілювати в життя.
П.с. Я, наприклад, мрію побудувати (і дивлюся варіанти в цьому напрямку, бо є відвідна земля біля ліній електропередач) невеличку комерційну СЕС/ВЕС потужністю десь 100-200 кВт, якби держава гарантувала мені підключення до мережі і викуп ее. Але читаючи різні форуми, то все заточено на Ахметова і великих виробників
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:41

  Hotab написав:vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация

для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие :roll:
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  #<1 ... 18192021
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