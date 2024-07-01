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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:08

The_Rebel а гроши у людей откудова? реалізатор ти.....
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:11

  Прохожий написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация

для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие :roll:

Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера?
Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
барабашов
 
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