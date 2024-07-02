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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 02 лип, 2024 00:11
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера?
Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
Додано: Вів 02 лип, 2024 00:49
Ні, акумулятори ідуть з митом, скасування мита давно відмінили. З нкона, все що більше 150 евро їде з митом.
Додано: Вів 02 лип, 2024 07:34
барабашов
Отключают как ночью, так и после заката сразу. График плавающий.
Потребление наверное падает. Ну так и генерация тоже. Потому никакого улучшения не наблюдается. Художественный лицей к такому пониманию не готовил.
Додано: Вів 02 лип, 2024 08:34
Якісь протилежні рішення,робимо дешевий нічний тариф-щоб більше споживали вночі,і в той же час вимикємо вночі-бо не хватає енергії
Додано: Вів 02 лип, 2024 08:41
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Дешевий нічний тариф робили, коли ще не було проблем з генерацією. Тепер проблеми є, то ж і вимикають. Можливо, скоро і дешевий нічний приберуть.
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