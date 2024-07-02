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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:08

The_Rebel а гроши у людей откудова? реалізатор ти.....
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:11

  Прохожий написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация

для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие :roll:

Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера?
Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:49

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.

Ні, акумулятори ідуть з митом, скасування мита давно відмінили. З нкона, все що більше 150 евро їде з митом. :twisted:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:34

барабашов


Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.


Отключают как ночью, так и после заката сразу. График плавающий.
Потребление наверное падает. Ну так и генерация тоже. Потому никакого улучшения не наблюдается. Художественный лицей к такому пониманию не готовил.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:34

Якісь протилежні рішення,робимо дешевий нічний тариф-щоб більше споживали вночі,і в той же час вимикємо вночі-бо не хватає енергії :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

гуляйполе написав:Якісь протилежні рішення,робимо дешевий нічний тариф-щоб більше споживали вночі,і в той же час вимикємо вночі-бо не хватає енергії :shock:

Дешевий нічний тариф робили, коли ще не було проблем з генерацією. Тепер проблеми є, то ж і вимикають. Можливо, скоро і дешевий нічний приберуть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:42

Faceless
В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

барабашов написав:Faceless
В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
В тій же Польщі є тарифи тризонні, як і у нас - легко нагулити
Наприклад https://www.pse.pl/documents/20182/a5b9 ... 3d74727565
Faceless
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  #<1 ... 19202122
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