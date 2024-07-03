Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката. Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера? Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Отключают как ночью, так и после заката сразу. График плавающий. Потребление наверное падает. Ну так и генерация тоже. Потому никакого улучшения не наблюдается. Художественный лицей к такому пониманию не готовил.
Faceless В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
барабашов написав:Faceless В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.
Как уже сказали, необходимости сохранять энергию текущей генерации нет и долго ещё не будет. Что до развития дополнительной генерации в многоквартирных домах, то всё уже придумано. Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ. Пожалуйста, ставь, к ним аккумы и обеспечивай свой дом хотя бы во время его отключений, разгружая таким образом энергосистему в действительно нужное ей время. Будет и генерация и сохранение и отдача в пиковые часы. В пределах дома, но больше и не надо. Только на своих СБ и аккумах круглосуточно вряд ли проживёт даже хрущёвка летом (зимой - гарантированно не проживёт). Про более высотные дома с кухней (а то и отоплением) чисто на электричестве лучше даже не заикаться. Во всяком случае когда раньше многократно обсуждали порог потребления, с которого цена на электричество повышается, так стоило только заикнуться, что 100 кВтч/месяц - это в общем нормуль и в него можно более-менее укладываться, как следовал хор, что такое возможно только, если в квартиру приходить только переночевать, а так меньше 300 кВтч/месяц не серьёзно.
Как я понимаю, сейчас у всех этих людей уже поставлены аккумы минимум по 5 кВтч на квартиру, чтобы хотя бы шестичасовые отключения переживать. А у тех, кто кричал, что потребление усреднять за месяц - это неправильная физика и нужно ориентироваться на максимальное - и все 30-50 кВтч.