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для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката. Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера? Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Отключают как ночью, так и после заката сразу. График плавающий. Потребление наверное падает. Ну так и генерация тоже. Потому никакого улучшения не наблюдается. Художественный лицей к такому пониманию не готовил.
Faceless В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
барабашов написав:Faceless В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.
Как уже сказали, необходимости сохранять энергию текущей генерации нет и долго ещё не будет. Что до развития дополнительной генерации в многоквартирных домах, то всё уже придумано. Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ. Пожалуйста, ставь, к ним аккумы и обеспечивай свой дом хотя бы во время его отключений, разгружая таким образом энергосистему в действительно нужное ей время. Будет и генерация и сохранение и отдача в пиковые часы. В пределах дома, но больше и не надо. Только на своих СБ и аккумах круглосуточно вряд ли проживёт даже хрущёвка летом (зимой - гарантированно не проживёт). Про более высотные дома с кухней (а то и отоплением) чисто на электричестве лучше даже не заикаться. Во всяком случае когда раньше многократно обсуждали порог потребления, с которого цена на электричество повышается, так стоило только заикнуться, что 100 кВтч/месяц - это в общем нормуль и в него можно более-менее укладываться, как следовал хор, что такое возможно только, если в квартиру приходить только переночевать, а так меньше 300 кВтч/месяц не серьёзно.
Как я понимаю, сейчас у всех этих людей уже поставлены аккумы минимум по 5 кВтч на квартиру, чтобы хотя бы шестичасовые отключения переживать. А у тех, кто кричал, что потребление усреднять за месяц - это неправильная физика и нужно ориентироваться на максимальное - и все 30-50 кВтч.
для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие
Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката. Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера? Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
в былые времена, когда статистика по потреблению была публичной, можно было легко увидеть, что дно потребления в 4 утра составляло около 70% от пика вечером. потому, что не все завязано на готовке и кондиционерах. есть как минимум закачка гаэс, чтоб выровнять это все дело, многие энергоемкие предприятия наверняка выстроили. процессы так, чтоб расходовать большинство энергии ночью(с этим возможно связано то, что именно ночью происходят выбросы загрязнений с заводов, а не чтоб скрыть источник запаха).
типичный график генерации (и плюс экспорт/импорт == график потребления)
smdtranz Мне кажется что потребителей ЭЭ по рыночной цене в 8+грн не отключают если у них есть отдельная линия от подстанции Это не касается коммерции на первых этажах жилых домов и почему то ТЦ(некоторых)