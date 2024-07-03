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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:11

  Прохожий написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация

для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие :roll:

Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера?
Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 00:49

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Взяти в Польщі і привезти в ручній поклажі потягом - анриал?
(Вага, розтаможка)
Не розглядав цей варіант. Замовляв через НП шопінг.
З листопада 2022 скасували мито на зарядні станції, і, думаю, те ж стосується акумів.

Ні, акумулятори ідуть з митом, скасування мита давно відмінили. З нкона, все що більше 150 евро їде з митом. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 07:34

барабашов


Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.


Отключают как ночью, так и после заката сразу. График плавающий.
Потребление наверное падает. Ну так и генерация тоже. Потому никакого улучшения не наблюдается. Художественный лицей к такому пониманию не готовил.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:34

Якісь протилежні рішення,робимо дешевий нічний тариф-щоб більше споживали вночі,і в той же час вимикємо вночі-бо не хватає енергії :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 08:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

гуляйполе написав:Якісь протилежні рішення,робимо дешевий нічний тариф-щоб більше споживали вночі,і в той же час вимикємо вночі-бо не хватає енергії :shock:

Дешевий нічний тариф робили, коли ще не було проблем з генерацією. Тепер проблеми є, то ж і вимикають. Можливо, скоро і дешевий нічний приберуть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:42

Faceless
В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

барабашов написав:Faceless
В ЕС и в странах бывшего СНГ в том числе и без собственной атомной генерации есть ночные тарифы для тех, кто хочет экономить одновременно разгружая систему в часы пик? Или это сугубо наше изобретение как и кварталы свечек по 35 этажей где всё на электрике?
В тій же Польщі є тарифи тризонні, як і у нас - легко нагулити
Наприклад https://www.pse.pl/documents/20182/a5b9 ... 3d74727565
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 00:52

  The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.

Как уже сказали, необходимости сохранять энергию текущей генерации нет и долго ещё не будет. Что до развития дополнительной генерации в многоквартирных домах, то всё уже придумано. Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ. Пожалуйста, ставь, к ним аккумы и обеспечивай свой дом хотя бы во время его отключений, разгружая таким образом энергосистему в действительно нужное ей время. Будет и генерация и сохранение и отдача в пиковые часы. В пределах дома, но больше и не надо. Только на своих СБ и аккумах круглосуточно вряд ли проживёт даже хрущёвка летом (зимой - гарантированно не проживёт). Про более высотные дома с кухней (а то и отоплением) чисто на электричестве лучше даже не заикаться. Во всяком случае когда раньше многократно обсуждали порог потребления, с которого цена на электричество повышается, так стоило только заикнуться, что 100 кВтч/месяц - это в общем нормуль и в него можно более-менее укладываться, как следовал хор, что такое возможно только, если в квартиру приходить только переночевать, а так меньше 300 кВтч/месяц не серьёзно.

Как я понимаю, сейчас у всех этих людей уже поставлены аккумы минимум по 5 кВтч на квартиру, чтобы хотя бы шестичасовые отключения переживать. А у тех, кто кричал, что потребление усреднять за месяц - это неправильная физика и нужно ориентироваться на максимальное - и все 30-50 кВтч.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 04:29

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Исчезает солнечная генерация

для блондинок это очень сложная комбинация причина-следствие :roll:

Вопрос был почему отключают ночью, а не через полчаса после заката.
Или у нас потребление ночью, с полуночи до рассвета, когда никто не готовит, не гладит и часто не включает кондиционер(молчу про промпотребление) почти такое же как допустим в семь вечера?
Или вам мешает понять как функционирует энергетика диплом юридического факультета КГУ?



в былые времена, когда статистика по потреблению была публичной, можно было легко увидеть, что дно потребления в 4 утра составляло около 70% от пика вечером.
потому, что не все завязано на готовке и кондиционерах. есть как минимум закачка гаэс, чтоб выровнять это все дело, многие энергоемкие предприятия наверняка выстроили. процессы так, чтоб расходовать большинство энергии ночью(с этим возможно связано то, что именно ночью происходят выбросы загрязнений с заводов, а не чтоб скрыть источник запаха).

типичный график генерации (и плюс экспорт/импорт == график потребления)

Зображення
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 05:03

smdtranz
Мне кажется что потребителей ЭЭ по рыночной цене в 8+грн не отключают если у них есть отдельная линия от подстанции
Это не касается коммерции на первых этажах жилых домов и почему то ТЦ(некоторых)
барабашов
 
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