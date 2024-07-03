Додано: Чет 04 лип, 2024 00:52

The_Rebel написав: Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати. Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.

Как уже сказали, необходимости сохранять энергию текущей генерации нет и долго ещё не будет. Что до развития дополнительной генерации в многоквартирных домах, то всё уже придумано. Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ. Пожалуйста, ставь, к ним аккумы и обеспечивай свой дом хотя бы во время его отключений, разгружая таким образом энергосистему в действительно нужное ей время. Будет и генерация и сохранение и отдача в пиковые часы. В пределах дома, но больше и не надо. Только на своих СБ и аккумах круглосуточно вряд ли проживёт даже хрущёвка летом (зимой - гарантированно не проживёт). Про более высотные дома с кухней (а то и отоплением) чисто на электричестве лучше даже не заикаться. Во всяком случае когда раньше многократно обсуждали порог потребления, с которого цена на электричество повышается, так стоило только заикнуться, что 100 кВтч/месяц - это в общем нормуль и в него можно более-менее укладываться, как следовал хор, что такое возможно только, если в квартиру приходить только переночевать, а так меньше 300 кВтч/месяц не серьёзно.Как я понимаю, сейчас у всех этих людей уже поставлены аккумы минимум по 5 кВтч на квартиру, чтобы хотя бы шестичасовые отключения переживать. А у тех, кто кричал, что потребление усреднять за месяц - это неправильная физика и нужно ориентироваться на максимальное - и все 30-50 кВтч.