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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27

барабашов

отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ранее все потребители делились по "категории электроснабжения" (1,1о,2,3), это определяло будет электроэнергия 24/7 или возможны периоды, когда электроэнергии не будет. Сейчас это всё приостановлено, действуют специальные утвержденные списки/реестры.
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