барабашов
отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27
барабашов
отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
Додано: Чет 04 лип, 2024 09:37
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ранее все потребители делились по "категории электроснабжения" (1,1о,2,3), это определяло будет электроэнергия 24/7 или возможны периоды, когда электроэнергии не будет. Сейчас это всё приостановлено, действуют специальные утвержденные списки/реестры.
|