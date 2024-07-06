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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27

барабашов

отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ранее все потребители делились по "категории электроснабжения" (1,1о,2,3), это определяло будет электроэнергия 24/7 или возможны периоды, когда электроэнергии не будет. Сейчас это всё приостановлено, действуют специальные утвержденные списки/реестры.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:34

2020 - ото були часи, кучерява бабця з ручним Герусом закуповує електроенергію для своїх заводів з Білорусі, а наші АЕС з розпачу планують майнити біткойн.

Минэкоэнерго: Майнинг криптовалют – один из современных инструментов устранения профицита электроэнергии

Цікаво, як там той майнінг зараз поживає?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.

  moveton написав:Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ.

И таки прям сегодня местный горсовет тоже напомнил:
7 травня державний  Фонд енергоефективності за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини запустив нову програму зі стимулювання використання альтернативних джерел енергії "ГрінДІМ".

Фонд безповоротно відшкодує до 70% витрат. ОСББ та ЖБК можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Желающие в городском многоквартирном доме установить СБ, грести дармовую энергию лопатой, заряжать свои аккумы, разгружать городскую электросеть и самим не страдать, когда в той сети энергия заканчивается, какой программы вам ещё надо? :wink:
moveton
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