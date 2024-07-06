RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27

барабашов

отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 05.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ранее все потребители делились по "категории электроснабжения" (1,1о,2,3), это определяло будет электроэнергия 24/7 или возможны периоды, когда электроэнергии не будет. Сейчас это всё приостановлено, действуют специальные утвержденные списки/реестры.
Примат
 
Повідомлень: 506
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:34

2020 - ото були часи, кучерява бабця з ручним Герусом закуповує електроенергію для своїх заводів з Білорусі, а наші АЕС з розпачу планують майнити біткойн.

Минэкоэнерго: Майнинг криптовалют – один из современных инструментов устранения профицита электроэнергии

Цікаво, як там той майнінг зараз поживає?
Schmit
 
Повідомлень: 4441
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.

  moveton написав:Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ.

И таки прям сегодня местный горсовет тоже напомнил:
7 травня державний  Фонд енергоефективності за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини запустив нову програму зі стимулювання використання альтернативних джерел енергії "ГрінДІМ".

Фонд безповоротно відшкодує до 70% витрат. ОСББ та ЖБК можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Желающие в городском многоквартирном доме установить СБ, грести дармовую энергию лопатой, заряжать свои аккумы, разгружать городскую электросеть и самим не страдать, когда в той сети энергия заканчивается, какой программы вам ещё надо? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:08

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24052
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:16

  vitaliiangel написав:Зображення

Так і є. Але по-перше, то що там колись у Китаї в неї заклали туєву кучу енергії для її ж виготовлення - це нас мало хвилює. По-друге, Київська область дійсно не входить до найкращих зон для СЕС, але ж їх встановлюють навіть в Данії та Скандинавських країнах, де ще гірші середньорічні умови по сонячних годинах.І там чомусь вигідно. По-третє, електроенергія - це товар в т.ч. Але товар соціальний, як хліб і т.д. Якби це був не соціальний товар, вартість якого регулюється державою, то ринок за умови дефіциту вже давно б загнав ціни до мінімум 20-30 грн за кВт/год, а то й більше. А за таких умов термін окупності такої установки різко б знизився.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:31

  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Так і є. Але по-перше, то що там колись у Китаї в неї заклали туєву кучу енергії для її ж виготовлення - це нас мало хвилює. По-друге, Київська область дійсно не входить до найкращих зон для СЕС, але ж їх встановлюють навіть в Данії та Скандинавських країнах, де ще гірші середньорічні умови по сонячних годинах.І там чомусь вигідно. По-третє, електроенергія - це товар в т.ч. Але товар соціальний, як хліб і т.д. Якби це був не соціальний товар, вартість якого регулюється державою, то ринок за умови дефіциту вже давно б загнав ціни до мінімум 20-30 грн за кВт/год, а то й більше. А за таких умов термін окупності такої установки різко б знизився.

Так і є, і якщо для населення окупність декілька років, то для бізнесу тариф в 2-3 рази вищий, і ті хто поставив панелі рік тому вже їх окупили.
antey718
 
Повідомлень: 841
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:35

The_Rebel

а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.

новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.
панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.
понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.

зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 05.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.