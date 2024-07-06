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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:27

барабашов

отключают, только у многих крупных потребителей типа бывших советских заводов есть несколько линий питания и они могут переключаться между ними при отключении одной из них.
так же и тц, построенные на месте чего то такого тоже.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ранее все потребители делились по "категории электроснабжения" (1,1о,2,3), это определяло будет электроэнергия 24/7 или возможны периоды, когда электроэнергии не будет. Сейчас это всё приостановлено, действуют специальные утвержденные списки/реестры.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:34

2020 - ото були часи, кучерява бабця з ручним Герусом закуповує електроенергію для своїх заводів з Білорусі, а наші АЕС з розпачу планують майнити біткойн.

Минэкоэнерго: Майнинг криптовалют – один из современных инструментов устранения профицита электроэнергии

Цікаво, як там той майнінг зараз поживає?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  The_Rebel написав:Тому й подумав, що можна якусь програму для багатоквартирних будинків придумати.

  moveton написав:Субсидию дают даже на покупку бензинового генератора, не говоря уж о установке СБ.

И таки прям сегодня местный горсовет тоже напомнил:
7 травня державний  Фонд енергоефективності за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини запустив нову програму зі стимулювання використання альтернативних джерел енергії "ГрінДІМ".

Фонд безповоротно відшкодує до 70% витрат. ОСББ та ЖБК можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Желающие в городском многоквартирном доме установить СБ, грести дармовую энергию лопатой, заряжать свои аккумы, разгружать городскую электросеть и самим не страдать, когда в той сети энергия заканчивается, какой программы вам ещё надо? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:08

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:16

  vitaliiangel написав:Зображення

Так і є. Але по-перше, то що там колись у Китаї в неї заклали туєву кучу енергії для її ж виготовлення - це нас мало хвилює. По-друге, Київська область дійсно не входить до найкращих зон для СЕС, але ж їх встановлюють навіть в Данії та Скандинавських країнах, де ще гірші середньорічні умови по сонячних годинах.І там чомусь вигідно. По-третє, електроенергія - це товар в т.ч. Але товар соціальний, як хліб і т.д. Якби це був не соціальний товар, вартість якого регулюється державою, то ринок за умови дефіциту вже давно б загнав ціни до мінімум 20-30 грн за кВт/год, а то й більше. А за таких умов термін окупності такої установки різко б знизився.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:31

  The_Rebel написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Так і є. Але по-перше, то що там колись у Китаї в неї заклали туєву кучу енергії для її ж виготовлення - це нас мало хвилює. По-друге, Київська область дійсно не входить до найкращих зон для СЕС, але ж їх встановлюють навіть в Данії та Скандинавських країнах, де ще гірші середньорічні умови по сонячних годинах.І там чомусь вигідно. По-третє, електроенергія - це товар в т.ч. Але товар соціальний, як хліб і т.д. Якби це був не соціальний товар, вартість якого регулюється державою, то ринок за умови дефіциту вже давно б загнав ціни до мінімум 20-30 грн за кВт/год, а то й більше. А за таких умов термін окупності такої установки різко б знизився.

Так і є, і якщо для населення окупність декілька років, то для бізнесу тариф в 2-3 рази вищий, і ті хто поставив панелі рік тому вже їх окупили.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:35

The_Rebel

а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.

новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.
панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.
понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.

зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 12:06

  antey718 написав:Так і є, і якщо для населення окупність декілька років, то для бізнесу тариф в 2-3 рази вищий, і ті хто поставив панелі рік тому вже їх окупили.

Розрахунок можете привести скільки витратили на закупівлю + монтаж, і як воно окупилось?

Щось є дууууже великі сумніви з окупністю сонячних панелей + контроллерів + встановлення + акумуляторів за рік.
Аби за десять років окупилося, з врахуванням неминучих ремонтів та заміни обладнання.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 12:17

  smdtranz написав:The_Rebel

а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.

новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.
панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.
понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.

зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно

Якість фантастичні цифри. Монокристалічна 100 ватна панель, коштувала до ажіотажу не менше 35 доларів, 100 Ват вона не видає навіть у ідеальних умовах, максимум 80-90, а реально 75, з варіаціями по погодних умовах та куту падіння та з часом додасться деградація панелі та акумулятора.

Примітивний розрахунок, комплект з 4-х 100 Ватних монокристалічних панелей, з 30А контроллером, перехідниками, 8м кабелем, на розпродажі з усіма можливими знижками в Китаї з доставкою зі складу в Одесі, коштував 200 доларів. Акумулятор та інвертор ще 300-400, і це без монтажних робіт.
А тепер прикиньте скільки повинна виробити ця станція щоб тільки вийти в нуль?

Обслуговування сонячної станції ТАКОЖ потрібно, і обладнання також виходить з ладу!
_Mykola_
 
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