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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 06 лип, 2024 12:27
_Mykola_
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.
сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
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smdtranz
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:43
smdtranz написав:The_Rebel
а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.
новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.
панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.
понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.
зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно
Ні, ні, ні, і ще раз ні! Альтернативна енергетика вбиває пташок та виганяє черв'яків із землі. Інша справа нафта/газ/вугілля - при спаленні їх у повітря виділяються афродизіаки, що позитивно впливають на довкілля, флору/фауну та здоров'я. Ось ця обізнана людина не дасть збрехати:
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Додано: Суб 06 лип, 2024 15:46
smdtranz написав:_Mykola_
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.
сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
Хм, 400-500 Ват/100-120$ це 25-30/20-24$ за 100Ват, різниця в 10-15 доларів на 100Вт панель, причому такі панелі завеликі для малопотужних станцій і для їх розташування доволі складно знайти місце. Витрати на виробництво десь у Китаї, нас мало бентежить, тим більше зараз. На довгий термін експлуатації у 5-10 років можуть розраховувати тільки залізофосфатні батареї, які доволі дорогі.
Торохтіння генераторів всерівно буде у сусідів чи магазинів\аптек цілий рік.
Наразі сонячні станції, це не про економію і окупність (окупність 10+ років, це в наших умовах - вічність, яка може і не настати), а про хоч якесь забезпечення свого будинку\квартири мінімальною кількістю енергії.
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_Mykola_
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