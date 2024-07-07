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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 21222324 Додано: Суб 06 лип, 2024 12:27 _Mykola_



чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.

сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.



и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.



окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная. smdtranz

Повідомлень: 324 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 12:43 smdtranz написав: The_Rebel



а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.



новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.

панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.

понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.



зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно

Ні, ні, ні, і ще раз ні! Альтернативна енергетика вбиває пташок та виганяє черв'яків із землі. Інша справа нафта/газ/вугілля - при спаленні їх у повітря виділяються афродизіаки, що позитивно впливають на довкілля, флору/фауну та здоров'я. Ось ця обізнана людина не дасть збрехати:

Ні, ні, ні, і ще раз ні! Альтернативна енергетика вбиває пташок та виганяє черв'яків із землі. Інша справа нафта/газ/вугілля - при спаленні їх у повітря виділяються афродизіаки, що позитивно впливають на довкілля, флору/фауну та здоров'я. Ось ця обізнана людина не дасть збрехати: The_Rebel

Повідомлень: 328 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 15:46 smdtranz написав: _Mykola_



чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.

сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.



и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.



окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная. чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.



Хм, 400-500 Ват/100-120$ це 25-30/20-24$ за 100Ват, різниця в 10-15 доларів на 100Вт панель, причому такі панелі завеликі для малопотужних станцій і для їх розташування доволі складно знайти місце. Витрати на виробництво десь у Китаї, нас мало бентежить, тим більше зараз. На довгий термін експлуатації у 5-10 років можуть розраховувати тільки залізофосфатні батареї, які доволі дорогі.

Торохтіння генераторів всерівно буде у сусідів чи магазинів\аптек цілий рік.

Наразі сонячні станції, це не про економію і окупність (окупність 10+ років, це в наших умовах - вічність, яка може і не настати), а про хоч якесь забезпечення свого будинку\квартири мінімальною кількістю енергії. Хм, 400-500 Ват/100-120$ це 25-30/20-24$ за 100Ват, різниця в 10-15 доларів на 100Вт панель, причому такі панелі завеликі для малопотужних станцій і для їх розташування доволі складно знайти місце. Витрати на виробництво десь у Китаї, нас мало бентежить, тим більше зараз. На довгий термін експлуатації у 5-10 років можуть розраховувати тільки залізофосфатні батареї, які доволі дорогі.Торохтіння генераторів всерівно буде у сусідів чи магазинів\аптек цілий рік.Наразі сонячні станції, це не про економію і окупність (окупність 10+ років, це в наших умовах - вічність, яка може і не настати), а про хоч якесь забезпечення свого будинку\квартири мінімальною кількістю енергії. _Mykola_ Повідомлень: 4963 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2024 23:04 vitaliiangel

Повідомлень: 24068 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 12:23 vitaliiangel написав: вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уе

ИПБ 1квт

тяговый АКБ 100-300Ач

смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.



по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются. вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уеИПБ 1квт viewtopic.php?p=5742706#p5742706 тяговый АКБ 100-300Ач viewtopic.php?p=5742651#p5742651 смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.

Цікаво спостерігати за цінами на це все. Деякі зарядні станції, ДБЖ, LiFePO4, GEL, AGM від початку блекаутів вже подорожчали більш ніж на 100%.

Не раджу зараз купувати це все у наших хитровимаханих бариг, поки до зими ще є час, краще замовити щось якісніше, ємкісніше за ту саму ціну з Польщі, Китаю... Цікаво спостерігати за цінами на це все. Деякі зарядні станції, ДБЖ, LiFePO4, GEL, AGM від початку блекаутів вже подорожчали більш ніж на 100%.Не раджу зараз купувати це все у наших хитровимаханих бариг, поки до зими ще є час, краще замовити щось якісніше, ємкісніше за ту саму ціну з Польщі, Китаю... Schmit Повідомлень: 4443 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 276 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2024 13:35 Schmit



сейчас и в Европе цены поднялись. Осенью покупал экофлоу на 2 квт за 47500 грн в Киеве и еще сами привезли, а сейчас такой в словакии 1300 евро smdtranz

Повідомлень: 324 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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