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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 06 лип, 2024 12:27
_Mykola_
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.
сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
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smdtranz
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:43
smdtranz написав:The_Rebel
а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.
новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.
панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.
понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.
зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно
Ні, ні, ні, і ще раз ні! Альтернативна енергетика вбиває пташок та виганяє черв'яків із землі. Інша справа нафта/газ/вугілля - при спаленні їх у повітря виділяються афродизіаки, що позитивно впливають на довкілля, флору/фауну та здоров'я. Ось ця обізнана людина не дасть збрехати:
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Додано: Суб 06 лип, 2024 15:46
smdtranz написав:_Mykola_
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно.
сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
Хм, 400-500 Ват/100-120$ це 25-30/20-24$ за 100Ват, різниця в 10-15 доларів на 100Вт панель, причому такі панелі завеликі для малопотужних станцій і для їх розташування доволі складно знайти місце. Витрати на виробництво десь у Китаї, нас мало бентежить, тим більше зараз. На довгий термін експлуатації у 5-10 років можуть розраховувати тільки залізофосфатні батареї, які доволі дорогі.
Торохтіння генераторів всерівно буде у сусідів чи магазинів\аптек цілий рік.
Наразі сонячні станції, це не про економію і окупність (окупність 10+ років, це в наших умовах - вічність, яка може і не настати), а про хоч якесь забезпечення свого будинку\квартири мінімальною кількістю енергії.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:04
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 лип, 2024 12:23
vitaliiangel написав:
вырисовывается такой вариант в пределах бюджета 500-800уе
ИПБ 1квт viewtopic.php?p=5742706#p5742706
тяговый АКБ 100-300Ач viewtopic.php?p=5742651#p5742651
смотрел акб от 200АЧ весят они 45-60кг. этот параметр тоже надо учитывать ко всем остальным. тягать такие грузы надо бригаду нанимать.
по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.
Цікаво спостерігати за цінами на це все. Деякі зарядні станції, ДБЖ, LiFePO4, GEL, AGM від початку блекаутів вже подорожчали більш ніж на 100%.
Не раджу зараз купувати це все у наших хитровимаханих бариг, поки до зими ще є час, краще замовити щось якісніше, ємкісніше за ту саму ціну з Польщі, Китаю...
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Schmit
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Додано: Нед 07 лип, 2024 13:35
Schmit
сейчас и в Европе цены поднялись. Осенью покупал экофлоу на 2 квт за 47500 грн в Киеве и еще сами привезли, а сейчас такой в словакии 1300 евро
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smdtranz
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